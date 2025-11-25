ВАШИНГТОН, округ Колумбія – Не минає й дня без нових заголовків про те, як штучний інтелект готовий трансформувати економіку. Навіть якщо заяви про те, що "ШІ – це нова електрика" виявляться перебільшеними, нам все одно слід готуватися до глибоких змін. Один з найпотужніших і найнадійніших механізмів забезпечення того, щоб ШІ приносив користь суспільству, є також одним з найзвичніших: оподаткування.

Як би виглядав податок на ШІ на практиці? Найбільш практичним підходом було б націлити податок на ключові ресурси й найбільш відчутні показники розвитку ШІ: енергію, чипи або час обчислень. Сполучені Штати вже накладають 15% збору на продаж певних мікросхем ШІ до Китаю, і хоча це технічно є експортним контролем, це показує, як може працювати податок на ШІ. Крім того, інші країни припустили можливість змінити спосіб оподаткування капіталу, щоб врахувати економічні зрушення, спричинені штучним інтелектом. Це буде податок на ШІ за духом, але ширший за формою.

