У кого штучний інтелект забере роботу, а кого змусить навчатися. Як використання ШІ вплине на політичні кампанії

Кілька думок:

1. Я не вірю, що ШІ забере роботу в розробників програмного забезпечення – зараз все доволі складно, динамічно і більшість роботи – це інтеграція.

2. Не вірю, що сильно торкнеться DevOps, бо складність роботи тільки зростає.

3. Під удар потраплять technical writers, QA, розробники плагінів, модулів.

4. Але ті ж QA зможуть легше перейти в Automated QA і UI-automated QA.

5. SEO отримають новий виток розвитку, коли пошук повністю стане генеративним.

6. Data & AI Fundamentals будуть must have для всіх.

7. Менеджери, починаючи із середньої ланки, повинні будуть вміти тренувати прості ML-моделі. Працівники – знати якусь із low/no code automation tool.

8. Організації матимуть власні OneLake/Data Warehouse. І це стане результатом справжньої digital transformation.

9. Уже зараз є з десяток інструментів, які роблять узагальнення нарад. Дуже скоро це буде commodity, і буде дивно для цього використовувати сторонній інструмент.

10. Відеокурси будуть записані за допомогою цифрових аватарів і озвучення (навіть голосом лектора). Зараз це займає купу часу і є дорогим у продакшні.

11. У певний момент ніхто не зможе відрізнити текст/зображення (трохи пізніше – відео), які створив ШІ. Питання відходу від старих підходів – питання часу.

12. Фундаментальна освіта важлива як ніколи. І ціна хорошого ментора/спікера/лектора зросте. Значно.

13. ШІ зможе генерувати нове знання і робити те, що ми називаємо процесом "міркування".

14. Один із наступних кроків великих мовних моделей – це додавання особистості + політичного світогляду. У кожної політичної партії буде своя тонко налаштована (fine-tuned) модель, коли це стане commodity. А це скоро.

15. Верифікована база знань у певній тематиці стане найбільшою цінністю.

16. Генеративний ШІ додасть великий пласт роботи розробникам.

17. Генеративний ШІ додасть багато клопоту стартапам і інноваторам, бо з використанням ген-ШІ вартість реплікації буде прямувати до 0.

18. Інженерія запитів (prompt engineering) буде базовим навиком. На рівні зі знанням Excel і іноземної мови.

19. PMs у більшості своїй поки не готові до зміни парадигми і приходу генеративного ШІ. Замовники поки теж. Тому буде певна інерція і ще кілька років будуть клепати сайти і застосунки "as usual". Потім зрозуміють, що даремно, але це буде потім.

20. Освіта працівників навичкам роботи з ШІ стає майже єдиним способом продовжити конкуренцію.

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21. ПРАВИЛЬНЕ використання технологій і ШІ – драйвер ШВИДКОГО зростання там, де є процеси, персонал, бачення, бажання.

22. Університети та інші навчальні заклади отримали унікальний шанс повернути інтерес до базового навчання і стати фундаментом для бізнесу та інновацій. Приватні ініціативи не зможуть задовольнити попит, тому університети мають зараз всіма силами використовувати ці можливості.

Буде цікаво за кілька років перевірити.

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