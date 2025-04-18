Думка
Ще один "Будапештський" чи справжній меморандум зі США щодо копалин – як розібратись
Зараз він вигідний Трампу, щоб показати результати перед виборцями. Проте меморандуми як такі ні до чого не зобов'язують
Михайло Непран
економіст, перший віце-президент ТПП, член Української Ради Бізнесу
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