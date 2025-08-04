Скільки коштує безбарʼєрність та як її впровадити: досвід українських бізнесів
Безбарʼєрність у комерційних просторах стає все більш розповсюдженою. За результатами опитування малого бізнесу на тему інклюзивності, 24% підприємців вже впроваджують практики безбарʼєрності у своєму бізнесі та ще 25% – планують. Попри це, багато власників бізнесів думають, що безбарʼєрність потребує великих витрат.
Скільки коштує інклюзивність
Вартість інклюзивних рішень залежить від багатьох факторів. В одній будівлі достатньо облаштувати пандус, бо там лише кілька сходинок. В іншій – доводиться ставити підіймач, адже фундамент занадто високий. Десь двері вже достатньо широкі, а десь їх потрібно розширювати. З вбиральнями іноді вистачає трохи змінити розташування елементів, а в деяких випадках необхідно зносити стіни й перебудовувати все з нуля. А буває, що будівля – памʼятка архітектури, яку не можна трансформувати кардинально.
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