Безбарʼєрність у комерційних просторах стає все більш розповсюдженою. За результатами опитування малого бізнесу на тему інклюзивності, 24% підприємців вже впроваджують практики безбарʼєрності у своєму бізнесі та ще 25% – планують. Попри це, багато власників бізнесів думають, що безбарʼєрність потребує великих витрат.

Скільки коштує інклюзивність

Вартість інклюзивних рішень залежить від багатьох факторів. В одній будівлі достатньо облаштувати пандус, бо там лише кілька сходинок. В іншій – доводиться ставити підіймач, адже фундамент занадто високий. Десь двері вже достатньо широкі, а десь їх потрібно розширювати. З вбиральнями іноді вистачає трохи змінити розташування елементів, а в деяких випадках необхідно зносити стіни й перебудовувати все з нуля. А буває, що будівля – памʼятка архітектури, яку не можна трансформувати кардинально.

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