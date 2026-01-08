Колонка публікується в межах циклу "Світ у 2026 році" – спільного проєкту Project Syndicate та LIGA.net

КЕМБРИДЖ – Попри певні злети та падіння, долар США є беззаперечною світовою резервною валютою з кінця Другої світової війни. Цей статус дозволив уряду США позичати кошти за нижчими відсотковими ставками, ніж це було б можливо, якби центральні банки та приватні інвестори не розглядали цінні папери Казначейства США як "безпечний актив".

У 1960-х роках Валері Жискар д'Естен, тодішній міністр фінансів Франції, влучно назвав цю монополію Америки на світову резервну валюту "непомірним привілеєм". Проте з часом цей привілей, підкріплений стійким попитом на казначейські цінні папери, породив покоління американських політиків і політичних стратегів, які взагалі не надають значення ризикам, пов'язаним зі зростанням дефіциту рахунку поточних операцій і бюджетного дефіциту США.

