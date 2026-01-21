Енергетика без "хайвеїв": як Україна переходить до розподіленої генерації, щоб вижити

Повітряні атаки на об'єкти української енергетичної системи тривають. Ворог б’є не лише по генерувальних станціях. Він цілить у високовольтні підстанції та лінії. Це позначається на всіх ланках: від графіків виробництва на підприємствах до розкладу операцій у лікарнях.

Ми й досі тримаємо систему, але дедалі очевидніше, що повернутися до "як було" не вийде. Відповідь не в тому, щоб ще міцніше обкладати бетонними ковпаками кілька сотень критичних об’єктів. Вона у новій топології: генерація й акумуляція поруч зі споживачем, розумні мережі, які самі "обходять" пошкодження, і енергоменеджмент, що працює як фінансовий інструмент.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net