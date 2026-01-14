Світ рухається до безготівковості, але цей рух виявився не таким лінійним, як здавалося ще десять років тому. У Швеції – країні, яку часто наводять як приклад "економіки без готівки" – лише одна з десяти купівель сьогодні здійснюється паперовими грошима. Частка банкнот і монет у ВВП впала нижче одного відсотка – це найнижчий показник у світі. Більшість магазинів і банків навіть не приймають купюри, а розрахунок телефоном або годинником став нормою.

Здавалося б, ідеальний фінтех-рай. Але саме там, у цій країні цифрової довершеності, центральний банк – Ріксбанк – змушений нагадувати: готівка досі є законним платіжним засобом, і держава має обов’язок гарантувати її наявність. Бо повна відмова від готівки створює нову нерівність – між тими, хто в цифрі, і тими, хто поза нею.

В Україні цей дисбаланс відчувається ще гостріше.

