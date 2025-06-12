МІЛАН – Ще кілька років тому у світі панував загальний консенсус щодо торгівлі: що вільніше – то краще. Лише занурені в тему економісти переймалися деталями торговельної політики, а лобісти відстоювали захист окремих галузей. Загалом тарифи залишалися відносно низькими, більшість урядів намагалися привабити іноземні інвестиції, а передання технологій вважалося шляхом до загального процвітання.

Але більше – ні.

Через 35 років після того, як військовий стратег Едвард Н. Люттвак ввів термін "геоекономіка", щоб описати, як "логіка конфлікту" поєднується з "граматикою торгівлі", це поняття набуває нового звучання. У багатьох країнах дедалі більше поширюється думка, що торговельну політику слід розглядати переважно крізь призму геополітики.

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Проте, як зазначав Люттвак, геополітичний конфлікт – це у кращому випадку гра з нульовою сумою: виграш одного боку – це втрата іншого. Торгівля ж, навпаки, зазвичай є взаємовигідною – як би голосно не твердив колишній президент США Дональд Трамп, що інші країни "обкрадають" Америку.

Такі тертя є неминучими: будь-яка спроба використати економічні інструменти для досягнення геополітичних цілей зрештою натикається на межі ефективності.

І все ж більшість політиків ніколи не доходять до цього розуміння. Наприклад, Трамп провадить настільки недалекоглядну тарифну політику, що її наслідки можуть бути лише контрпродуктивними. Найяскравіший приклад – його торговельна війна проти Китаю.

Очевидно, що у війні слід завдавати більше шкоди ворогу, ніж самому собі. Але всі наявні моделі, які оцінюють наслідки різних тарифних сценаріїв останніх місяців, показують, що США зазнають більших втрат, ніж Китай.

Причина проста: США і Китай становлять близько чверті та п’ятої частини світової економіки відповідно, але Китай трохи випереджає США за обсягом експорту – і приблизно 80% цього експорту йде в інші країни, а не до Америки.

Іншими словами, США не мають достатньої економічної потужності, щоб завдати серйозної шкоди Китаю.

Але, запроваджуючи високі тарифи на китайські товари, Вашингтон підвищує ціни на імпорт для американського бізнесу та домогосподарств – або через сплату тарифів (які імпортери перекладають на споживачів), або через змушену заміну товарів дорожчими альтернативами. Імовірно, саме це стало однією з причин, чому Трамп погодився на тимчасове перемир’я з Китаєм.

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Втім, навіть щодо інших країн, з меншим економічним обсягом і торговельним потенціалом, тарифи не є ефективним інструментом для послаблення геополітичного опонента.

Інші популярні геоекономічні заходи, як-от обмеження постачання критично важливих матеріалів, також малоефективні. Наприклад, на початку цього року Китай почав вимагати експортні ліцензії на постачання рідкісноземельних металів.

З першого погляду це може виглядати як стратегічна перевага. Адже більшість світового обсягу рідкісноземельних елементів використовується у виробництві високотехнологічної продукції. Але економічне значення рідкісноземельних металів значно перебільшене.

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Ці матеріали торгуються у двох формах. Коли політики й коментатори скаржаться, що близько 70% імпорту рідкісноземельних металів у США надходить з Китаю, йдеться про слабо оброблені сировинні метали. Але загальний обсяг імпорту таких металів у США становить лише $22 млн на рік – мізерна частка від загального імпорту.

Набагато важливішими є оброблені рідкісноземельні сполуки з високою доданою вартістю. І тут США мають суттєве сальдо на користь себе, особливо у торгівлі з Китаєм. Американський експорт рідкісноземельних сполук становить $355 млн – понад удвічі більше за імпорт ($161 млн) – і близько 90% цього експорту йде саме до Китаю.

Це не дивно. Виробничий сектор США доволі вузькоспеціалізований і малий, зосереджений на нішевих високотехнологічних продуктах, тож він не потребує великих обсягів рідкісноземельної сировини. Так, ці матеріали використовують у військовому виробництві, наприклад, для винищувачів. Один F-35 потребує кілька сотень кілограмів рідкісноземельних металів. Але таких літаків будують дуже мало. Водночас щороку у світі виготовляються мільярди смартфонів та подібних пристроїв – здебільшого в Китаї.

Якщо Китай обмежить експорт дешевих рідкісноземельних металів, він ризикує залишити власну промисловість без необхідних оброблених сполук.

Можливо, саме тому ринкова реакція виявилася стриманою: хоча ціни на рідкісноземельні елементи волатильні через невеликий обсяг ринку, після запровадження експортних ліцензій з боку Китаю вони майже не змінилися. Лише два елементи зросли в ціні на 30% із січня 2025 року – і навіть тоді їхня вартість залишається нижчою, ніж на піку 2022 року.

Але навіть у разі цінового стрибка шкода для економіки США буде мінімальною, адже обсяг імпорту – всього $20 млн. Навіть якщо постійні магніти без рідкісноземельних матеріалів будуть удесятеро дорожчими, витрати для США становитимуть $200 млн – крапля в морі для американської економіки.

Є ще одна проблема з такими геоекономічними інструментами: їх зазвичай можна використати лише один раз. У разі обмеження постачання – через тарифи, ліцензії чи інші механізми – імпортери швидко адаптуються: знаходять альтернативних постачальників або створюють запаси. Таким чином вони зможуть витримати майбутні обмеження без суттєвих втрат.

Усе це має слугувати застереженням: сліпе захоплення геоекономічним активізмом може виявитися не лише неефективним, а й шкідливим. І це стосується як Китаю, так і Сполучених Штатів.

Колонку "The Mirage of Geoeconomics" надано проєктом Project Syndicate для публікації у рамках партнерської угоди з LIGA.net

Copyright: Project Syndicate, 2025

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