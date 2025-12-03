Оригінал колонки опубліковано на The Conversation





У фільмі "Фантастична подорож" 1966 року космічний корабель та його екіпаж зменшуються до мікроскопічних розмірів і вводяться в тіло пораненого астронавта, щоб видалити з його мозку тромб, який загрожує життю. Фільм, відзначений премією "Оскар", який згодом перетворився на роман Айзека Азімова, на той час здавався чистісінькою фантастикою. Однак він передбачив те, що могло б стати наступною революцією в медицині: ідею про те, що все менші та досконаліші сенсори ось-ось увійдуть в наші тіла, з'єднавши людину з інтернетом.

Такий "інтернет живих істот" може стати третьою і завершальною фазою еволюції інтернету. Після з'єднання комп'ютерів на першому етапі та предметів повсякденного вжитку на другому (internet of things, "інтернет речей". – Ред.) глобальні інформаційні системи будуть підключені безпосередньо до наших органів. На думку вчених-природознавців, які нещодавно зустрілися в Дубаї на конференції під назвою Prototypes for Humanity, цей сценарій стає технічно можливим.

Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net