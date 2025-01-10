Новітнє озброєння і дрони допомогли Україні завдати критичних ударів по базах у РФ у 2024 році

У 2024 році Сили оборони України знищили 392 важливі об’єкти російської армії, свідчать дані UA War Infographics. Йдеться про 236 баз, 76 паливних сховищ та 71 склад боєкомплекту.

Українські військові регулярно завдають ударів високоточними ракетами, системами залпового вогню (на кшталт HIMARS) та безпілотниками літакового типу. Здебільшого дрони діють "завантажувальними хвилями": одні БпЛА відволікають і виснажують ППО росіян, інші — прориваються й влучають у склади пального, боєприпасів чи аеродроми.

Найбільше баз і паливних цілей вразили в червні (59) й липні (43). У січні-лютому показники трохи нижчі, але все одно суттєві: у сумі знищено 40 баз та 10 паливних об’єктів.

Найбільш потужною та яскравою була вереснева атака на склад БК в Торопці. За даними LIGA.net, СБУ знищила склади з артилерійськими боєприпасами та ракетами "Іскандер" і "Точка-У". Супутникові знімки показали масштабні руйнування, а вибух був настільки потужним, що норвезьке агентство NORSAR зафіксувало землетрус магнітудою 2,8. Згідно з даними естонської розвідки, Росія втратила запас боєприпасів, розрахований на два-три місяці.

Наслідки цих операцій особливо відчутні в прикордонних регіонах РФ, де фіксують перебої з поповненням пального й труднощі з ремонтом пошкодженої техніки. Водночас виробництво на російських нафтопереробних заводах (НПЗ) упало до найнижчого рівня за останні 12 років.

У 2024 році Україні дозволили ширше використовувати кілька видів далекобійного озброєння. Серед них – ракети Storm Shadow/SCALP, а також модернізовані ATACMS від США з дальністю понад 300 км. Дозволено застосовувати й нові варіації високоточних боєприпасів для БпЛА. Швидке розширення номенклатури озброєння дає змогу завдавати точних ударів по ключових військових і логістичних вузлах у тилу РФ, чимало з яких залишалися недосяжними на початку вторгнення.