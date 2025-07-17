Словаччина в останній момент заблокувала 18-й пакет санкцій проти Росії. На засіданні Ради міністрів закордонних справ у Брюсселі Євросоюз став заручником словацького прем'єра Роберта Фіцо – і це після двомісячної дипломатичної боротьби.

"Словаки до цього моменту не отримали достатніх гарантій стосовно пропозиції Європейської комісії про примусову відмову від російських енергоносіїв", – сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на брифінгу після засідання. Він додав, що його країна підтримує позицію Словаччини.

Фіцо лютує через RepowerEU – пропозицію Єврокомісії, що передбачає повну відмову від російського газу з 2028 року. Він переконує, що саме Словаччина зі всієї Європи постраждає найбільше – хоча підтверджень цьому немає.

Справжня причина поведінки Фіцо зовсім не в "енергетичних занепокоєннях", які він намагається нав’язати словакам, переконують LIGA.net представники словацької опозиції. Тим більше, що контрактів з Газпромом вони ніколи не бачили.

З цього тексту ви дізнаєтесь:

як міф про "дешевий російський газ" зірвав нові санкції проти Росії;

як і чому в останній момент провалилось рішення, на яке розраховував ЄС;

чи може позиція Фіцо призвести до застосування проти Словаччини так званої "ядерної зброї", що позбавить країну-порушницю права голосу в Раді ЄС.