20 серпня під час візитів президента України Володимира Зеленського до Нідерландів і Данії ці країни пообіцяли передати Києву 61 винищувач F-16. До нового року Данія може передати перші шість літаків.

"F-16 здатний захистити Україну від ракетного терору зсередини країни, відігнати подалі російські кораблі та авіацію, завоювати перевагу в повітрі", – каже LIGA.net спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Це – літаки найновішої модернізації, які дають Україні абсолютно нові можливості", – додає LIGA.net головред Defense Express Олег Катков.

Які перспективи це відкриє перед Україною – коротко на LIGA.net.

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СКІЛЬКИ ЛІТАКІВ ОТРИМАЄ УКРАЇНА

За підсумками візитів у Нідерланди та Данію Зеленський заявив, що Україна отримає від цих країн щонайменше 60 сучасних західних винищувачів F-16: 42 – від Нідерландів, 19 – від Данії. Літаки передадуть після завершення підготовки українських пілотів та інженерів.

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте уточнив, що вони мають 42 винищувачі F-16. Всі вони будуть передані на потреби Україні, переконує LIGA.net Катков. Включно із тими, які раніше були законтрактовані для України приватною компанією Draken International.

"Ці 42 літаки – граничний ресурс, який буде по-різному розподілено: деякі з них отримають Повітряні сили України, деякі, наприклад, будуть використовуватись для подальшого навчання", – каже він.

Україна отримає винищувачі F-16 Block 20 MLU, уточнює LIGA.net військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін. "Ці літаки наприкінці 1990-х років пройшли повний апгрейд, – розповідає він. – Вони відкривають перед Україною повний спектр можливостей.

Літаки надають за умови, що Україна має використовувати F-16 лише на своїй території для витіснення противника, наголошує міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Єнсен. Його слова передає Kristeligt Dagblad.

Цього зобов’язання Україна неухильно дотримується щодо всього отриманого озброєння, нагадує LIGA.net Ігнат:

"Ми беремо зброю для захисту від агресії. І ми чесно дотримуємося свого слова".

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Аґнес Штрак-Циммерманн також наголосила: "Очевидно, що немає жодних ознак того, що Україна зможе атакувати російську територію" за допомогою F-16.

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КОЛИ УКРАЇНА ОТРИМАЄ ЛІТАКИ

Літаки, законтрактовані Draken International, вже перебували на відновлювальному ремонті, і ці 12 машин можуть бути передані у найкоротші терміни, нагадує головний редактор Defense Express.

Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що перша група сучасних винищувачів F-16 з’явиться в Україні "ближче до нового року".

Назвати точну дату наразі неможливо, підкреслює Ігнат: "Все залежить від того, наскільки ефективно проходитиме підготовка наших пілотів, наскільки швидко буде вчитися наземний персонал". Сумнівів у тому, що персонал є дуже талановитим, ні в кого немає, додав він.

За його словами, у Данії 70 українських військових тренуються на винищувачах F-16: "Є ті, хто виконують польоти, і ті, хто їх забезпечують. Це дуже велика армія людей, ми їх називаємо авіатори. І зрозуміло, що їм теж треба навчатись обслуговувати техніку і забезпечувати польоти".

Це – перша група пілотів, які навчатимуться на F-16. Пізніше буде друга й третя хвилі. Друга група – це молоді льотчики-випускники 2023 року, які поїдуть на навчання до Великої Британії.

Можна припустити, що третьою групою будуть пілоти з бойовим досвідом — випускники 2016 року. Про те, що вони тренуватимуться у Швеції, повідомляв командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Є вірогідність, що одну ескадрилью F-16 Україна дійсно зможе отримати вже у 2023 році, припускає Катков. І вона значно посилить Повітряні сили.

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НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ

З появою F-16 Україна отримає можливість працювати і по повітряних, і по наземних цілях росіян, вважає Ігаль Левін.

Винищувач може використовувати далекобійне ракетне озброєння для ураження повітряних цілей у вигляді AIM-120 на дальностях понад 100 км, додає Катков. Це вже дозволяє відігнати російську авіацію.

"Зараз росіяни можуть безкарно використовувати свою авіацію, – пояснює він. – Навіть якщо "Бук" поставити просто в передній окоп на "нулі", його дальність – до 40 км. Росіяни, не заходячи в зону його ураження, просто роблять скидання і все. У нас немає і ніколи не буде стільки комплексів Patriot, щоби закрити всю лінію фронту".

Винищувачі можуть відігнати від переднього краю і тактичну авіацію ворога, і ударні вертольоти, які роблять багато шкоди, додає він.

F-16 – багатоцільовий літак, здатний працювати не лише по повітряних, а й по наземних та морських цілях, наголошує речник Повітряних сил Ігнат. Питання в тому, який тип озброєння ви підвісите під крила.

Варіантів є дуже багато, каже Левін. F-16 фактично може нести на собі 95% всіх наявних західних номенклатур: і будь-які бомби з лазерним чи GPS-наведенням, і ракети "повітря-повітря" ближнього і дальнього радіуса.

"Це – як конструктор. На будь-яку місію на нього можна підібрати підвіси та різноманітні інші види озброєнь, – пояснює він. – Міг-29 проєктувався як винищувач. Його задача – піднятись і збити ворога. Так, він може нести бомби, під нього адаптували ракети HARM, антирадарно їх використовували. Але вони обмежено використовувались. Тепер Україна зможе ефективніше застосовувати ці ракети".

Коли наші літаки використовують ракети JDAM-ER і HARM, вони мають вийти в район цілі та зробити скидання, уточнює Катков.

"Літак не спілкується з озброєнням взагалі ніяк, – розповідає він. – На F-16 пілот буде обирати ціль, а не просто робити пуск, після якого ракета іде за своїми алгоритмами. Це абсолютно інший рівень ефективного використання озброєння".

Крім того, літаки зможуть посилити протиповітряну оборону у тилу, додає головний редактор Defense Express. Зокрема, F-16 зможуть значно ефективніше уражати крилаті ракети завдяки більш довершеній радіолокаційній станції, яка ефективно бачить цілі на фоні землі.

Але отримання однієї ескадрильї F-16 не означатиме, що вже наступного дня над Кремлем піднімуть білий прапор, наголошує Катков.

"Одна, дві, три ескадрильї – це мало, – каже він. – У Росії літаків, які можуть вести повноцінний повітряний бій, близько 500. Звісно, є питання, скільки машин у них у нельотному стані, яка пропускна можливість авіабаз, котрі вони можуть використовувати, але все ж таки".

За словами Ігната, Україні необхідні 128 багатоцільових винищувачів західного виробництва, щоб замінити старий авіапарк техніки.

Основним новим винищувачем для Повітряних сил має стати саме F-16, зазначає Ігнат. Але він не буде єдиним у своєму класі. Ще один тип літака, який буде на озброєнні України – шведський JAS 39 Gripen.

Хоча у Швеції вкотре зазначають, що поки не мають "зайвих" винищувачів для України, українські льотчики вже розпочали "ознайомче навчання".

Також у пріоритеті для Повітряних сил є отримання Eurofighter Typhoon та Rafale, каже командувач Повітряних сил Микола Олещук.

"І F-16, і Gripen – це багатоцільовий літак, здатний захистити Україну від ракетного терору РФ, відігнати якомога далі російські кораблі та російську авіацію, завоювати перевагу в повітрі", – пояснює Ігнат.

Вже зараз Україна має думати й про те, на чому будуть літати Повітряні сили у 2030-2035 роках, додає Катков. Тому що льотний ресурс тих машин, які отримає Україна, розрахований десь до середини 2030-х років.

"F-16 – це літак для перемоги, – каже він. – Літаки після перемоги – окреме питання, яке буде вирішуватись тоді, коли ми вирішимо основне".

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