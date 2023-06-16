До Києва приїхали "миротворці" з Африки – Росія запустила ракети: які наслідки

Росія запустила ракети по Києву під час візиту лідерів африканських країн, які привезли мирну ініціативу. У МЗС впевнені, що це був сигнал від російського диктатора Володимира Путіна.

"Тепер для України це чудова можливість показати африканським країнам те, хто насправді винен у війні", – переконує LIGA.net дослідниця-африканістка Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко.

Як пройшов візит африканських лідерів до Києва та що буде з їхньою мирною ініціативою після російського обстрілу – коротко на LIGA.net.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЩО СТАЛОСЯ. До Києва приїхали одразу чотири лідери – Сиріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічіллема (Замбія), Азалі Ассумані (Коморські Острови). А також прем'єр Єгипту, представники президентів Конго та Уганди.

Африканська делегація привезла до України так звану "мирну ініціативу". Деталі плану достеменно невідомі, проте Reuters повідомляв, що він включає відведення військ Росії (без конкретики щодо кордонів), виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, відкликання ордера Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна та послаблення санкцій проти РФ.

"Ця версія краща за попередні, – каже LIGA.net дослідниця-африканістка Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко. – Але не те, чого хоче Україна. Є пункти, які розв’язують руки РФ. Це спроба домовитись посередині".

Під час африканського візиту Росія вкотре намагалася обстріляти Київ. За словами фотокора Яна Доброносова, сирени почали лунати, коли делегація саме оглядала знищену російську техніку на Михайлівській площі. У столиці були вибухи, а іноземні гості ховалися в укритті.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yan Dobronosov (@dobronosov)

ППО знищила шість аеробалістичних ракет Х-47 "Кинджал" і стільки ж "Калібрів". В області зруйновано три будинки, три людини поранені.

Лідери також відвідали Бучу та провели переговори з президентом Володимиром Зеленським. За словами президента, головною темою було досягнення справедливого миру без російського шантажу і обману.

Будь-які переговори можливі лише після виведення військ РФ, підкреслив Зеленський на пресконференції. Коментуючи ракетну атаку, він сказав, що Путін або неадекватний, або не контролює свою армію.

А у делегації ПАР був скандал. Спочатку спікер президента ПАР стверджував, що нібито не чув вибухів у Києві. Але його слова заперечив сам президент Південної Африки Сиріл Рамафоса.

Лідер ПАР заявив, що чув ракетні удари – і вони "не дуже добре працюють" для встановлення миру. Але делегація продовжить наполягати на деескалації, якнайшвидшому мирному закінченні війни та говоритиме з Путіним про важливість Статуту ООН.

Сценарій "обстріл під візит" росіяни вже намагалися реалізувати у середині травня, коли до Києва із мирною ініціативою приїздив представник Китаю Лі Хуей. За декілька годин до прибуття дипломата РФ теж запустила "Калібри" і "Кинджали", але і тоді всі ракети були збиті.

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба впевнений, що так Путін надсилає сигнал Африці: Росія хоче більше війни, а не миру.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. Україна намагається посилити свою роль в Африці, де має сильні позиції Росія. Міністерство закордонних справ розширює мережу посольств, а Кулеба двічі їздив у африканське турне та закликає африканські країни дистанціюватися від РФ.

Обстріл Києва – можливість показати Африці, хто винен у війні.

"У місцевих ЗМІ будуть висвітлювати візит їхніх президентів до України, – каже Олійник-Дьомочко. – І це наша можливість достукатися до умів африканців".

У кожній африканській країні є опозиція, додає експертка. Наприклад, в Уганді президент є проросійським, але головний опозиціонер – співак Бобі Вайн – "доволі потужний політик, який більше стоїть на стороні України та стверджує, що більшість населення – теж".

"Те саме у ПАР, – каже Олійник-Дьомочко. – Це наша можливість переконувати африканських людей і організації долучатися, зокрема, до мітингів, які проводить українська громада у ПАР, тиснути на уряди, щоб вони переходили на більш проукраїнську точку зору".

Можливості України для впливу в Африці є обмеженими, визнає експертка. Але можна залучати і західних партнерів. Наприклад, напередодні візиту африканської делегації до Києва президент Польщі Анджей Дуда приймав лідерів ПАР, Замбії та Коморських островів.

ЩО ДАЛІ. 17 червня африканська делегація зустрінеться із Путіним у Санкт-Петербурзі. Ця зустріч може дати відповідь, чи змінилися настрої африканців після обстрілу Києва, каже Олійник-Дьомочко.

Росія ж намагатиметься просунути руками африканців потрібні їй речі, прогнозує експертка: схилити їх не підтримувати продовження зернової угоди та тиснути на світ, щоб ослабити накладені на РФ санкції.

На її думку, всілякі "мирні ініціативи" все ж набиратимуть обертів, не виключено і долучення до них інших країн. "Але все залежить від ситуації на полі бою, – підсумовує Олійник-Дьомочко. – І чи лишиться хоча б якась примарна ілюзія, що з Росією можна домовлятися".

Читайте також: Інтерв'ю | Командир батальйону третьої штурмової: "Вагнер" тікав у паніці, ми добу бігали по ворожих тилах

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.