Чотири роки тому Олександр Корнієнко залишив посаду голови партії "Слуга народу" – за кулісами говорили про його конфлікт з колишнім очільником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Тепер Єрмака немає в ОП, а Корнієнко з 17 грудня знову очолив партію. Чи дійсно його призначення – сигнал про підготовку до виборів та як партії Володимира Зеленського повернути довіру: бліц-інтерв'ю LIGA.net з Корнієнком.

