"Замість журналістів були розвідники з маячками". Ганна Маляр про мобілізацію та касту обраних ЗМІ

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр з перших годин великого російського вторгнення відповідала за те, якою українці мають бачити війну у ЗМІ. "До цього не можна завчасно підготуватись, цього немає ніде в книжках", – каже вона в розмові з LIGA.net.

Своє звільнення у вересні 2023-го називає "здоровим політичним процесом". Після інтерв'ю склалося враження, що вона не дуже і шкодує через кадрове рішення нового міністра Рустема Умєрова.

Чому інтереси військових важливіші за оперативність ЗМІ, чи є у влади списки обраних журналістів і як в Міноборони реагували на новини про нібито конфлікт між Володимиром Зеленським та Валерієм Залужним: перше інтерв'ю Маляр після звільнення.

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Запевняє, що всю інформацію озвучувала в координації з Генштабом. "Міноборони створює інформаційну політику, але під час війни основним замовником є Збройні Сили. І всі меседжі, які я робила та створювала та які говорили публічно Міністерство оборони й всі Сили оборони, насамперед скоординовані з Генеральним штабом".

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Пояснює, чому журналістам складно потрапити на фронт. "Журналісти завжди говорять: "Я доросла людина, це мій вибір, я готова йти на ризик, бути в зоні бойових дій і навіть до того, що мене можуть поранити або вбити". Але коли його будуть обстрілювати — загинуть інші люди. Тому що з ним потрібно направити пресофіцера, водія та людей, які забезпечуватимуть їм безпеку. І всі ці люди (не тільки журналіст) фактично у небезпеці".

Через іноземних журналістів росіяни стежили за західною зброєю. "У нас є випадки, коли вороги за маячком самого журналіста (це з іноземними в нас було) відстежували місце знаходження іноземної зброї… Потрапляють на фронт, не тільки щоб зробити сюжет, туди потрапляють і розвідники".

Каже, що інтереси військових важливіші за оперативність ЗМІ. "Треба ставити на ваги, що нам зараз важливіше. Щоб цей населений пункт звільнили? Чи щоб прямо зараз це пішло в новинах і вони його не звільнили б… Нам державу чи новину? Якщо новина піде через три дні після того, що там відбулося, з жодним із нас нічого не станеться. Така логіка у військових".

Переконує, що сама не могла потрапити у звільнений Херсон. "У перший день звільнення ми почали організовувати брифінг. Мав прилетіти гелікоптером очільник ОВА, заступник головнокомандувача. Але від правоохоронців поступила інформація про замінування адмінбудівель. Тому всім було заборонено в'їзд в місто… Ми самі не могли туди потрапити".

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"Щойно дозволили, я організовувала разом з пресофіцерами понад 200 журналістів, везли кількома автобусами. Правоохоронці чітко визначили, скільки може бути автобусів, яка може бути колона, тому що це заходи безпеки, тому що туди добиває російська артилерія".

"Деякі журналісти потрапили [у Херсон] нелегально, але є людський фактор, є порушення. Отже, треба ці порушення розслідувати, як вони туди потрапили, але вони цим багатьох наражали на небезпеку".

Припустила, як фотографи Ліберови могли потрапити на лівий берег Херсонщини. "Є відрядження високопосадової особи у війська, і служба охорони диктує режим, за яким ця людина пересувається, скільки хвилин і де вона перебуває. І є вимога, що окрім охорони можна взяти ще двох цивільних. Наприклад, це можуть бути два журналісти".

"І яким чином вибрати — це дуже складно. Хай би як ви обирали цих двох людей, всі інші точно образяться. І я їх розумію. Але тут або один-двоє, або ніхто… Всі не потраплять. Тому що ту людину, яку ви хочете зараз фотографувати, просто вб'ють".

Є нелегальні шляхи, як потрапити в зону бойових дій. "Є легальні шляхи потрапляння. А є "кабанячі тропи", якими проводять волонтери, самі військові, іноді на знак дружби, іноді в обмін на щось".

Запевняє, що матеріалів про війну вистачає. "Якщо подивитися зараз телевізор або соціальні мережі, то про війну є все. Є такі подробиці, які навіть не можна показувати. Їх часто самі військові на тактичному рівні знімають і передають журналістам. Те, що не можна викладати… Такого дефіциту інформації, який був у перші тижні, немає".

Вважає, що українці не повинні боятися мобілізації. "Час популярних рішень вже минув. Їх не може вже бути в такій складній війні… Ми повинні розуміти, що це довгий шлях. І на цьому шляху є якісь неприємні речі. Що у росіян просто фізично більше людей, а в нас менша армія. В нас менше зброї. Я відверто не розумію, чому мобілізація для суспільства – це така страшна тема. Війна взагалі страшна, і під час війни буде мобілізація".

Пояснює, чому немає якісної ротації в ЗСУ. "Часто нові та недосвідчені підрозділи бояться використовувати, тому що вони можуть не виконати завдання. Є приклади, де понад рік йдуть наступальні дії й там стоять дуже досвідчені бійці. Треба шукати середину. Військові повинні знайти вихід. З одного боку, вони мають бути впевнені в людях, які виконують бойове завдання. З іншого боку, це все живі люди, у яких є звичайний людський ресурс, який закінчується. Повинна бути ротація".

Фіксувала чотири хвилі вкидів про конфлікт Зеленського з Залужним. "Хвилю починають росіяни та підхоплює частина нашої опозиції… Будь-які розмови на цю тему сіють у частини населення сумніви. Ми інформаційно з цим впоралися свого часу. Але скільки б ми потім це не заперечували, все одно більше прочитають першу інформацію, що конфлікт є. Відповідно, ці спростування зазвичай не працюють".

"Треба просто вести серйозну інформаційну політику, яка б щодня демонструвала, що ці люди разом працюють, ухвалюють рішення".

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