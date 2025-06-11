Переклад оригінальної публікації зроблено з відома та дозволу Center for European Policy Analysis (CEPA)





Навіть прорежимні ЗМІ помічають зростання неохоти росіян іти на війну. Так званий "ефект останнього потяга", коли люди погоджувалися на службу заради короткострокового зиску, сподіваючись, що воювати не доведеться, "майже вичерпався", повідомив лояльний Кремлю телеграм-канал "Незигарь" з посиланням на джерело в уряді.

Росіяни все ще йдуть на фронт добровільно, бо фінансове становище у багатьох погіршується і вони прагнуть заробити на війні. Добровольці можуть отримати понад $8 500 за підписання контракту і більше ніж $2 000 щомісячно – як мінімум удвічі більше середньої зарплати. Але коли вони потрапляють на передову, мрії про збагачення чи хоча б фінансову стабільність для родини швидко розвіюються.