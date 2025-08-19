Думка
Бронепоїзд розкочегарили: об'єднаний ВПК України та Європи прискорюється
Фарід Ісаєв
азербайджанський юрист, експерт з міжнародного права
Колонку написано для Haqqin.az, передрук з відома і дозволу редакції
Встановлення миру після затяжної війни – справа довга і клопітка. Тим більше довга, що до неї ще не приступали. Усі гучні події останнього часу зводяться до питання – як підступитися. Тож не слід поспішати з висновками, для особливо нервових приводів покричати "караул!" буде ще багато.
Натомість очевидним фактом є те, що на цій дорозі до миру Європа розкочегарює свій військово-промисловий комплекс на довгі роки і шалені гроші вперед.
