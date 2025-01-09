Чому Гренландія?

Бо у світі через швидкий розвиток технологій штучного інтелекту шалено зростає попит на потужності обробки даних.

Разом з цим зростає й попит на електроенергію.

Гренландія – найбільший у світі острів площею 2,2 млн кв. км – як чотири України. І найменш населена територія у світі – всього 55 000 людей.

Знаходиться якраз на півдорозі між Європою та Північною Америкою.

Це ідеальне місце для створення найбільшого датацентру у світі. Тут постійно холодно, тому не буде проблем з охолодженням.

Це також ідеальне місце для створення електроенергетичного хабу. Наприклад, тут можна побудувати купу АЕС, які можуть як живити датацентри, так і транспортувати електроенергію спершу в Європу, а в другій половині дня – в США. Відстань не така вже й велика. Втрати на транспортуванні на таку відстань будуть на рівні 3-5%.

Можна заплатити по мільйону доларів кожному жителю, щоб провели референдум. Досвід у Маска відповідний уже є.

Але головна причина заяв про Гренландію – Трампу треба дати його виборцю інформаційну жуйку, щоб відвернути увагу від інших справ.

Тому Гренландія, Панама, Канада й багато інших тем, які населення буде жувати, а в цей час буде відбуватися щось значно важливіше.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net