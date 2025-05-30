Думка
Економічна база РФ для продовження війни скорочується щодня
Ксенія Кирилова
Журналістка, письменниця, експерт американських аналітичних центрів
Переклад оригінальної публікації зроблено з відома та дозволу Center for European Policy Analysis (CEPA)
З моменту обрання Дональда Трампа президентом США Росія та її союзники почали стверджувати, що Вашингтон більше зацікавлений у мирі, ніж Москва, бо "Росія виграє".
Але позиція Кремля не така міцна, як йому подобається вдавати; економісти стверджують, що економіка переживає труднощі й зіткнеться з серйозними проблемами через зростання воєнних витрат.
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