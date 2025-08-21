Думка
Гарантії безпеки для України – якими вони повинні бути
Микола Воробйов
український та американський політолог
Напередодні можливої тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна, яка може відбутися найближчими тижнями, має сенс оцінити, які саме гарантії безпеки могли б переконати Україну розглядати такі пропозиції серйозно.
За словами Стіва Віткоффа, спецпосланця президента США, Кремль погодився на "надійні" гарантії безпеки Україні з боку США та ЄС. Як він каже, Захід може запропонувати Україні "формулювання, аналогічне статті 5" договору НАТО – про те, що напад на одного члена рівносильний нападу на всіх.
