Думка
Індійський захист у геополітиці: Київ може позбавити Москву підтримки країн "глобального Півдня"
Ксенія Кирилова
Журналістка, письменниця, експерт американських аналітичних центрів
Українські та західні ЗМІ неодноразово наголошували на тому, як Індія допомагає Росії обходити західні санкції. Досить сказати, що її нафтопереробні заводи відіграють у цьому ключову роль, переробляючи російську сиру нафту на нафтопродукти, які потім постачаються до країн Заходу.
Москва регулярно проголошує Індію одним зі своїх найближчих союзників, відносини з яким, за словами аналітиків близького до Кремля Дискусійного клубу "Валдай", вирізняє "стратегічна емпатія... і щира схильність народів один до одного". Однак важливо враховувати, що у цьому випадку Кремль явно ігнорує деякі об'єктивні процеси.
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