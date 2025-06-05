Українські та західні ЗМІ неодноразово наголошували на тому, як Індія допомагає Росії обходити західні санкції. Досить сказати, що її нафтопереробні заводи відіграють у цьому ключову роль, переробляючи російську сиру нафту на нафтопродукти, які потім постачаються до країн Заходу.

Москва регулярно проголошує Індію одним зі своїх найближчих союзників, відносини з яким, за словами аналітиків близького до Кремля Дискусійного клубу "Валдай", вирізняє "стратегічна емпатія... і щира схильність народів один до одного". Однак важливо враховувати, що у цьому випадку Кремль явно ігнорує деякі об'єктивні процеси.