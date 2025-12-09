Трамп фактично заявив права на всю Західну півкулю, до України та Європи ставлення як до обтяжливих пасивів

НЬЮ-ЙОРК – Стратегії національної безпеки, які час від часу оприлюднює кожна адміністрація США, часто мало що говорять і швидко забуваються. Однак новий документ, опублікований адміністрацією Дональда Трампа наприкінці минулого тижня, є винятком. Він є обов'язковим до прочитання, оскільки передбачає найбільшу переорієнтацію зовнішньої політики США з часів початку холодної війни 80 років тому.

Впадає в око пріоритетність економічних і комерційних інтересів. У документі йдеться про зменшення торговельного дисбалансу Америки, збільшення торгівлі, захист ланцюгів постачання та реіндустріалізацію країни. Союзники вважаються союзниками лише доти, доки вони беруть на себе значно більшу частку оборонного тягаря. Геоекономіка замінила геополітику. Інвестиції вітаються, допомога не надається. Викопне паливо і ядерна енергетика є, вітрова, сонячна та інші відновлювані джерела енергії – ні, зникли разом із занепокоєнням щодо зміни клімату.

