Спочатку Путін випускає на переговори "доброго" Дмитрієва. На наступні переговори приїжджають суконні пики Бесіда й Карасін

Путін грає з Трампом у доброго і злого слідчого. Випещений міжнародний фінансист із дипломами Стенфорда та Гарварда Кирило Дмитрієв — це добрий слідчий. Старі конторські кабінетні щури Бесіда й Карасін — злі слідчі.

Спочатку Путін випускає на переговори "доброго" Дмитрієва. Той говорить з американцями про найважливіше для них — про гроші; розповідає, як вони зможуть неймовірно заробити, відновивши відносини з Росією. Обіцяє що завгодно: ресурси російської Арктики, рідкісноземельні метали, навіть спільний політ в одному ліжку з Маском на Марс.

У Трампа, який дистанційно стежить за переговорами, вмикається внутрішній лічильник мільярдів, які обіцяє бізнес із Путіним, і починається рясне слиновиділення.

Нарешті американці згадують, навіщо приїхали, і запитують: коли ж Путін припинить цю надокучливу війну, що заважає такому вигідному бізнесу? Дмитрієв відповідає, що скоро, потрібно лише узгодити деталі цього, загалом, дріб’язкового питання.

На наступні переговори з американцями приїжджають два нудні пенсіонери, суконні пики Бесіда й Карасін, єдине завдання яких — монотонно повторювати путінські ультиматуми, наполягаючи на кожному їхньому слові, тобто фактично затягувати переговори й саботувати будь-який рух до миру.

Дванадцять годин вони знущаються з американців, а потім їдуть, так і не домовившись ні про що конкретне. У результаті Трамп і його гоп-компанія починають здогадуватися, що їх водять за ніс, і обурюватися через це.

У цей момент Путін знову витягає з рукава доброго слідчого Кирила Дмитрієва й відправляє його до США на переговори. Його завдання — заспокоїти американців і знову спокусити їх казками про мільярди, які вони зможуть витягти з Росії, якщо дружитимуть з Путіним.

Боюся, Дмитрієву за допомогою його комерційного партнера з інвестицій у Саудівську Аравію та Емірати Стіва Віткоффа обдурити Трампа буде нескладно. Американський президент знову почне марити прагненням Путіна до миру.

А потім сторонам знову потрібно буде обговорити "дріб’язкову справу" — деталі угоди. Кого, як ви думаєте, Кремль відправить на переговори з американцями? Знову двох чекістів із чарівної скриньки, злих слідчих — Карасіна й Бесіду, які — правильно здогадалися — годинами монотонно повторюватимуть путінські ультиматуми.

Путін, видається, планує чергувати на переговорах добрих і злих слідчих, поки американці не зламаються під впливом обіцянок перших і не погодяться підтримати антиукраїнські ультиматуми других.

Залишається тільки сподіватися, що цей нехитрий план не спрацює.

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