Мало хто звернув увагу на ліквідацію Міністерства реінтеграції ТОТ, і створення нового відомства. А даремно

З усіх нещодавніх ротацій в уряді мене найбільше зачепила новина, яка не привернула уваги ані ЗМІ, ані широкої публіки. Тільки людей та експертів, які були глибоко в темі.

Йдеться про розформування Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Мені це видається великою помилкою: стільки часу було покладено на вибудову структури, політики, й нарешті Міністерство стало виконувати потрібну функцію і давало правильний політичний та інституційний сигнал щодо ставлення України до тимчасово окупованих територій і ВПО.

Міністерство з питань обʼєднання українців – не більше ніж піар-хід, навіть якщо за цим будуть стіни, міністр, штат і бюджет. І це від персони міністра не залежить.

Сама ідея – популістична, а має бути у сфері державної політики. Окремого напрямку державної політики "консолідації нації" не існує. Це – наслідок політик у цілій низці сфер.

В мене багато питань – і про цільову аудиторію (кого з ким будемо обʼєднувати?), і про інструменти, і про форму (чи залишиться політика щодо ТОТ ключовим напрямком або ж будемо переважно повертати українців з-за кордону?).

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Єдине, що можу сказати: війна-втрати-діра в бюджеті- невизначене майбутнє, а ми все так само нехтуємо навіть тим інституційним досвідом, який самі успішно отримали.

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