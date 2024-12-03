Мало кто обратил внимание на ликвидацию Министерства реинтеграции ВОТ и создание нового ведомства. А зря

Из всех недавних ротаций в правительстве меня больше всего задела новость, которая не привлекла внимания ни СМИ, ни широкой публики. Только людей и экспертов, которые были глубоко в этой теме.

Речь идет о расформировании Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Мне это кажется большой ошибкой: столько времени было вложено на выстраивание структуры, политики, наконец, Министерство стало выполнять нужную функцию и давало правильный политический и институциональный сигнал отношения Украины к временно оккупированным территориям и ВПЛ.

Министерство по вопросам объединения украинцев – не более чем пиар-ход, даже если за этим будут стены, министр, штат и бюджет. И это от личности министра не зависит.

Сама идея – популистская, а должна быть в сфере государственной политики. Отдельного направления государственной политики консолидации нации не существует. Это следствие политик в целом ряде сфер.

У меня много вопросов – и о целевой аудитории (кого с кем будем объединять?), и об инструментах, и о форме (останется ли политика относительно ВОТ ключевым направлением или будем преимущественно возвращать украинцев из-за границы?).

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Единственное, что могу сказать: война-потери-дыра в бюджете – неопределенное будущее, а мы все так же пренебрегаем даже тем институциональным опытом, который сами успешно получили.

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