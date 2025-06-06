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"Мені не потрібна валеріанка", – сказав німецький канцлер Фрідріх Мерц, який прямував на зустріч із Дональдом Трампом у Білому домі. Але преса – і в Німеччині, і в США – напередодні цієї зустрічі як могла залякувала Мерца тим, що в Овальному кабінеті на нього може чекати така сама засідка, як та, в яку потрапили український президент Володимир Зеленський і президент ПАР Сиріл Рамафоса. Першого, як відомо, Трамп і присутній на зустрічі Джей Ді Венс звинуватили в невдячності, в тім, що на гості не було костюма та в інших гріхах. Рамафосу Трамп затаврував за переслідування білих громадян Південної Африки.

"Мерц увійде до лігва лева", – написало видання Politico.