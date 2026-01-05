Як військова авантюра в Каракасі готує ґрунт для зміни режиму в самих США

Тепер, коли Сполучені Штати вивезли Ніколаса Мадуро з Венесуели, може бути корисно розглянути чотири прецеденти. Жодна подія сьогодення не є точно такою ж, як будь-який епізод у минулому. Але, згадуючи історію, ми можемо побачити елементи сьогодення, які в іншому випадку будуть оповиті пропагандою або емоціями.

1. Американське втручання в Латинську Америку. Протягом усієї холодної війни, і навіть задовго до неї, Сполучені Штати втручалися у справи Центральної та Південної Америки, відстоюючи своє неявне право обирати лідерів. Іноді ці втручання мали на меті змінити результати виборів, замінивши обраного лідера чи уряд на людей, яким надають перевагу у Вашингтоні.

