Колонка написана для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції

Володимир Зеленський не дав європейським лідерам, які зібралися в Давосі, насолодитися їхньою тимчасовою перемогою в протистоянні з Дональдом Трампом навколо Гренландії. Той після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте відступив від своєї божевільної ідеї перетворити гігантський острів на американську територію, і європейці підбадьорилися, відчувши у своїй єдності приємну призабуту силу.

Але тут приїхав український президент, який спочатку постарався уникнути ситуації, коли опинився б між американським молотом і європейським ковадлом, і, пославшись на надзвичайну ситуацію в Києві, спершу спробував залишитися в Україні й приїхав після того, як гострота моменту спала.

