Сьогодні, 5 листопада, громадяни США вчергове обирають собі президента.

Виборча система США — одна з найскладніших і заплутаних у світі. В якомусь сенсі вона є заручником історичної спадщини Сполучених Штатів – боротьби за незалежність від британської корони та ідеалів епохи Просвітництва.

З самого початку потрібно зазначити: американці не обирають президента США.

Крім того, вибори глави американської держави мають триступеневу структуру.

На першому ступені (цього року – 5 листопада), жителі штатів, хоч і голосують за конкретних кандидатів, але лише обирають представників від свого штату. У США їх називають виборщиками. Це 538 осіб, які становлять так звану Колегію виборщиків (Electoral College).

Кожен штат має право виставити на президентські вибори стільки виборщиків, скільки конгресменів та сенаторів він відправляє до Конгресу.

Відповідно до Першої статті Конституції США, кількість представників у Сенаті США від кожного штату завжди дорівнює двом. А ось кількість конгресменів від кожного штату визначається пропорційно за кількістю людей, які мешкають у цьому штаті. Для цього в країні кожні десять років проводиться перепис населення, за яким і визначається кількість виборців за логікою — що більше людей, то більше виборців.

Наприклад, штат Каліфорнія (а це понад 39 млн осіб), має 53 представники в Палаті представників. Отже, з урахуванням двох сенаторів, виставляє 55 виборщиків.