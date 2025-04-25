Хоча Росія приховує дані про свої втрати, оцінка мінімальної кількості "двохсотих" можлива за публічними фінансовими документами

Тема військових втрат залишається табуйованою для обох сторін, поки війна не завершиться. Тобто про втрати супротивника говорять багато й охоче, про свої – дуже рідко і без деталей.

Але є один критерій, що дозволяє приблизно оцінити це число. Точніше, не всіх загиблих, а тих, чиї смерті визнала держава. Йдеться про компенсаційні виплати родинам.

У російському бюджеті на 2025 рік такі графи передбачені. Графи, оскільки окремо враховані сім'ї військовослужбовців, окремо сім'ї співробітників МВС, Росгвардії, "інших федеральних органів", а також "добровольчих формувань".

Для оцінки зручніше всього брати розділ "щомісячні виплати", що йдуть через бюджет Міноборони РФ (воно відповідальне за базові виплати). Система встановлена Федеральним законом від 7.11.2011 № 306-ФЗ. Останні зміни в нього були внесені у 2024 році (тоді додали найманців, які проходили через ПВК).

Тут варто зазначити, що МО – базові виплати, оскільки є ще окремі виплати дітям, додаткові виплати від СОГАЗ, пенсія у разі втрати годувальника. Просто гроші, що йдуть через МО, саме для тих, хто загинув у результаті бойових дій. І через це міністерство проходять виплати для всіх категорій силовиків. Тому інструмент зручний для аналізу.

Отже, щомісяця родинам загиблих із цих категорій належить від 3653,69 до 10 961,05 російських рублів. Де найменша сума – 3000, якщо сім'я складалася з двох осіб. 10 000 – представлений до звання "герой Росії", який мав на утриманні 4 і більше осіб.

Разом з тим, якщо людина не була одружена, а батьки мертві – нікому нічого не платять. Якщо чоловік/жінка створили нову сім'ю – виплати обнуляються.

Загалом на щомісячні виплати (через Міноборони) в бюджеті на 2025 рік заплановано в розмірі (загалом) 7 853 881 000 рублів. Або 654 490 000 на місяць. Далі проста арифметика.

Якщо уявити, що всі без виключення загиблі на війні проти України представлені до звання "герой Росії" і мали 4 і більше членів сім'ї на утриманні, то виходимо на число близько 59 000 осіб (розрахунок за найвищою сумою щомісячних виплат).

Але реальність інша. Середній показник у РФ коливається (не знайшов єдиної цифри) від 4900 до 5150 російських рублів. Взявши, для прикладу, середню суму виплат близько 5000, виходимо на число визнаних (!) загиблих близько 130 000 осіб.

Але й тут є деталі:

- За одиноких виплати не передбачені. А більшість в'язнів, які йшли воювати, до таких і належать.

- Частина дружин (чоловіків), отримавши одноразову (а вона дійсно велика) виплату за смерть чоловіка, знаходять нових супутників – виплати обнуляються.

- Якщо виплати призначені батькам-утриманцям, то тут є нюанс. Виплати, тут краще процитувати закон РФ, "належать батькам, які досягли віку 50 і 55 років (відповідно жінка і чоловік) або є інвалідами". Якщо молодше – "грошей немає, але ви тримайтеся".

- Питання зниклих безвісти (визнаних такими) і питання визнання факту смерті. Теж суттєва цифра, не охоплена виплатами.

- Найманці-мігранти й іноземці. У разі смерті таких виплачується тільки одноразова допомога. І все.

Ну і третій аспект. Люди, які служили в так званих "корпусах ЛДНР". Нагадаю, що ці підрозділи зазнали значних втрат у 2022 році. Але ж до 2023 року РФ не вважала ані "ДНР", ані "ЛНР" своїми територіями. А отже, ніхто нікому нічого не винен. Не дожив годувальник до потрібної дати – проблема родини.

Отже, маємо 130 000 офіційно визнаних смертей і призначених (або планованих до призначення).

Тепер дивимося статистику "одиноких" і беремо дані, які надала 31.10.2024 голова комітету Держдуми з питань сім'ї, жінок і дітей Ніна Останіна – "40% домогосподарств у Росії — одинокі. Ті, хто не створив сім'ю."

У таких є батьки. Але якщо син (дочка) пішов на війну до 35 років, вони можуть не мати прав на виплати. Однак, навіть якщо припустити, що в половині випадків батьки підходять за категоріями, все одно цифру 130 000 убитих треба збільшити на 20%. Виходимо вже на 156 000.

156 000 – найменша кількість, що ґрунтується на "визнаних" самою російською владою фактах смерті.

Якщо ж сюди додаємо "неврахованих" іноземців (починаючи від мігрантів, закінчуючи найманцями або солдатами КНДР), втрати "корпусів ЛДНР", кейси, за якими виплати поки не оформлені, та зниклих безвісти, можна вийти на цифру у 200 000-220 000 осіб.

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