Закінчення п'ятирічного газового транзитного договору між Україною та Росією стало кульмінацією запеклого протистояння між тими, хто вважав продовження угоди зрадою виснаженого війною населення України, і прихильниками РФ, які прагнули швидко отримати прибуток та заспокоїти режим Путіна.

Попередження про катастрофічне зростання цін і хаос на ринку, які активно поширював прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, виявилися безпідставними.

Європейська гнучка інфраструктура продемонструвала свою ефективність, дозволивши швидко й безболісно адаптуватися до нових реалій.

Такі країни, як Австрія та Чехія, які ще кілька днів тому імпортували російський газ, просто перейшли на постачання з Німеччини. Цьому значно сприяло довгоочікуване рішення Берліна скасувати експортний збір, що міг би підвищити витрати в Центральній Європі.

У перші години 2 січня, першого робочого дня нового року в Європі, ціни на газ дійсно зазнали певної волатильності, але це було очікувано через адаптацію ринків до втрати 14 мільярдів кубометрів російського газу.

У ширшому контексті ці обсяги становлять менше ніж 5% від загального річного імпорту газу до Європи, а ЄС ще до закінчення угоди оцінив вплив цієї втрати як "незначний".

Проте був один очевидний постраждалий. Російська маріонеткова держава Придністров’я серйозно постраждала через припинення газопостачання, що йшло через Молдову.

Однак це було рішення Москви. Російський виробник "Газпром" міг перенаправити газ через Туреччину, Болгарію та Румунію, але вирішив цього не робити.

Незалежно від причин, збідніле російськомовне населення на лівому березі Дністра залишилося мерзнути у своїх домівках і замислюватися над мінливими перевагами "русского мира".

Кремль зробив ставку на виникнення гуманітарної кризи, адже школи й дитсадки негайно закрилися. Частина населення могла вирішити втекти до Молдови чи Румунії в пошуках тепла.

Однак молдовська влада випередила події. Державна компанія Moldovagaz разом із гуртовиком Energocom об'єднали зусилля, щоб забезпечити постачання європейського газу до незаконно створеної російської провінції.

Логістично забезпечити постачання газу з альтернативних джерел через країни на півдні чи з України відносно легко.

Найбільшою перешкодою залишається нездатність влади Придністров’я оплачувати імпорт газу за ринковими цінами. Раніше російські постачання сильно субсидувалися.

Молдова оцінює вартість забезпечення Придністров’я газом цієї зими в межах від 20 до 45 мільйонів євро — суму, яку можна отримати через гранти або кредити ЄС. Для Брюсселя це досить невелика сума.

Серйознішою проблемою є уразливість Придністров’я до газового шантажу Росії, що відчувається і в Молдові, оскільки її споживачі залежать від електроенергії, виробленої на російському газі в Придністров’ї.

Молдова звернулася до Румунії, яка покриває понад половину її потреб в електроенергії, решта забезпечується внутрішнім виробництвом.

Однак у довгостроковій перспективі Молдова має розробити стратегію інтеграції енергетичних секторів на двох берегах Дністра, щоб покінчити з виснажливим російським енергетичним шантажем.

Молдова, як і більшість країн Центральної та Східної Європи, демонструє значну стійкість і солідарність.

Коли Словаччина пригрозила припинити постачання енергії до України в якості відплати, Польща заявила, що покриє нестачу. Це змусило прем'єра Словаччини звернути свій гнів на звичайних українських біженців.

Якщо для більшості регіону це є перемогою, то для Роберта Фіцо і Віктора Орбана це поразка. Примітно, що Орбан останніми тижнями мовчить щодо цього питання.

Цілком ймовірно, що обидва політики працюють за лаштунками, намагаючися змусити ЄС і Україну відновити транзит, особливо якщо наприкінці січня або в лютому станеться похолодання, що призведе до зростання цін на газ.

Отже, енергетичні війни, ймовірно, ще не завершені. Колись могутній Газпром зараз перебуває у хиткому фінансовому становищі, але навряд чи здасться без боротьби. Росія продовжить вимагати відновлення експорту, а Європа досі імпортує російську енергію через турецькі газопроводи. Хоча ЄС зобов’язався припинити імпорт до 2027 року, зараз близько 15% газу все ще надходить із Росії, що приносить Путіну мільярди на фінансування війни.

І все ж рішення України має далекосяжні наслідки. Росія не зможе замінити 6,5 мільярдів доларів, які вона раніше отримувала від продажу газу через трубопроводи, оскільки маршрут через Туреччину має обмежену пропускну здатність. Ба більше, сумнівно, що Росія зможе наростити експорт зрідженого природного газу (LNG), щоб компенсувати втрати.

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Можна припустити, що через два роки Європа остаточно позбавиться залежності від дешевих російських постачань і звільниться від безжального "постачальника". Саме рішення України, країни, яка не входить до ЄС, нагадало континенту про обов’язок очистити свої дії.

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