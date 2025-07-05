Призупинення постачань зброї зі США може мати критичний вплив на хід війни
Нещодавно США знову ухвалили рішення про призупинення постачання озброєння до України. Як заявила представниця Білого дому, це рішення "було ухвалене насамперед в інтересах Америки", оскільки "резерви боєприпасів у США за останні роки значно скоротилися". Джерела NBC News у Міністерстві оборони та Конгресі повідомляють, що постачання боєприпасів та іншого озброєння наразі відкладено до завершення оцінки, і якщо буде виявлено їхній дефіцит, затримка може тривати ще довше.
Йдеться про десятки протиракетних систем для Patriot, які здатні захищати Україну від російських ракет, про тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракетних комплексів GMLRS, а також про десятки зенітних ракет Stinger, авіаційних ракет AIM і гранатометів.
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