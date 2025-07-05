Нещодавно США знову ухвалили рішення про призупинення постачання озброєння до України. Як заявила представниця Білого дому, це рішення "було ухвалене насамперед в інтересах Америки", оскільки "резерви боєприпасів у США за останні роки значно скоротилися". Джерела NBC News у Міністерстві оборони та Конгресі повідомляють, що постачання боєприпасів та іншого озброєння наразі відкладено до завершення оцінки, і якщо буде виявлено їхній дефіцит, затримка може тривати ще довше.

Йдеться про десятки протиракетних систем для Patriot, які здатні захищати Україну від російських ракет, про тисячі 155-мм осколково-фугасних снарядів для гаубиць, понад 100 ракет Hellfire, понад 250 високоточних ракетних комплексів GMLRS, а також про десятки зенітних ракет Stinger, авіаційних ракет AIM і гранатометів.