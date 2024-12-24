Російський імперіалізм – це не лише про завоювання територій, але й про присвоєння людей

Спосіб існування держави, який полягає у постійному поширенні простору, називають імперією. Вона розповзається, як пляма з колись малопомітного центру, поглинаючи сусідні території.

Її носії завойовують чужі землі, певні власної вищості над їх мешканцями. Відчуття цієї вищості, імперська пиха, яка виливається у віру в глобальну місію переробити цілий світ по-своєму, надихає будівничих імперії.

Російський імперіалізм інший. Тому що він про завоювання не лише територій, але й людей, що їх населяють. "Ми забираємо вашу землю, не тому, що ми сильніші, цивілізованіші, живемо краще, а тому, що ви – це ми, а значить ваші землі завжди були нашими".

Те, що хтось із завойованих стає частиною імперської верхівки, долучається до її поширення, є не запереченням імперськості Росії, а її суттю. Бо усі ці безбородьки ніколи не були якимось іншими, вони завжди були як "ми", лиш через чиїсь інтриги забули про це.

Інші, не такі талановиті, теж можуть і мають долучитися до цього "ми", хай не до верхівки, а просто маси, великої, страшної. Але й так зможуть відчути силу приналежності до чогось грізного.

"Стань як ми, відчуй задоволення від того, як нас бояться в світі" – цим спокушає завойованих імперія. "Стань знов сильним і грізним!".

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Тому російський імперіалізм – це не завоювання, а повернення. Тому йому так важливо апелювати до минулого, яке має пояснити – "тут завжди були і будемо ми".

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