LIGA.net запустила новий формат колонок – голосові "думки" спікерів їхнім власним голосом, а не згенеровані штучним інтелектом.

Про що думка Павла Казаріна:

  • Трамп від тиску на Київ перейшов до погроз Кремлю – як таке стало можливим;
  • головна цінність для Трампа – те, як він виглядає в очах інших, і він не готовий терпіти конкуренції;
  • спочатку лестощі від Путіна на його адресу працювали, але виявилося, що у російського диктатора також є надмета, бо він порівнює себе з Петром І чи зі Сталіним;
  • Трамп готовий мститися – але не за Україну, а за власне приниження;
  • американський президент поводиться як підліток, залицяння якого були відкинуті;
  • це політика самооцінки та власного Его, а не цінностей, але це та реальнісь, у якій нам треба навчитися існувати.

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Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
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