Думка
думки вголос
Трамп проти Путіна: як політику цінностей змінила політика Его
Павло Казарін
журналіст, публіцист, сержант Збройних Сил України
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Про що думка Павла Казаріна:
- Трамп від тиску на Київ перейшов до погроз Кремлю – як таке стало можливим;
- головна цінність для Трампа – те, як він виглядає в очах інших, і він не готовий терпіти конкуренції;
- спочатку лестощі від Путіна на його адресу працювали, але виявилося, що у російського диктатора також є надмета, бо він порівнює себе з Петром І чи зі Сталіним;
- Трамп готовий мститися – але не за Україну, а за власне приниження;
- американський президент поводиться як підліток, залицяння якого були відкинуті;
- це політика самооцінки та власного Его, а не цінностей, але це та реальнісь, у якій нам треба навчитися існувати.
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