Трамп хоче бути "найкрутішим хлопцем у кімнаті". А Путін його цієї можливості позбавив

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Про що думка Павла Казаріна:

Трамп від тиску на Київ перейшов до погроз Кремлю – як таке стало можливим;

головна цінність для Трампа – те, як він виглядає в очах інших, і він не готовий терпіти конкуренції;

спочатку лестощі від Путіна на його адресу працювали, але виявилося, що у російського диктатора також є надмета, бо він порівнює себе з Петром І чи зі Сталіним;

Трамп готовий мститися – але не за Україну, а за власне приниження;

американський президент поводиться як підліток, залицяння якого були відкинуті;

це політика самооцінки та власного Его, а не цінностей, але це та реальнісь, у якій нам треба навчитися існувати.

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