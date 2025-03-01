Тепер, після такого важкого дня, можна почати роботу над плануванням наступних кроків. А тут роботи ще на цілі місяці.

Угода щодо рідкісноземельних металів буде. Вона вигідна обом сторонам, але завдяки публікаціям Politico і широкому висвітленню в американській пресі команда Трампа відчула, що вона для них менш вигідна, ніж для України. Тому весь цей вчорашній дискурс явно запустить перегляд цього процесу і самого тексту угоди.

Зброя буде. Трамп недарма це сказав перед початком провокацій Венса – це елемент його переговорів, а не нашої співпраці, тому йому це треба з власного інтересу. Проте питання постачання зброї після припинення вогню вже точно буде перекладене на європейців.

Росіяни зараз використають цю ситуацію і подадуть Трампу нові пропозиції – і щодо рідкісноземельних металів на окупованих територіях, і щодо зняття санкцій в обмін на вигідні контракти, і багато чого іншого. Навіть коли Трамп повернеться до нашої угоди, йому це не завадить підписати гарну угоду також із Москвою.

Як сказав сам Трамп після зустрічі, "це було гарне телевізійне шоу". Тому це точно була провокація дуже гарного вивіреного стилю, покликана дати Трампу козирі в переговорах і з Україною, і з Росією, і навіть із Європою.

Це не вперше, коли ми сваримося з Трампом (вірю, що не востаннє). Тому ми вже маємо розуміти, як працювати – починаємо з особистих контактів, виходимо на взаєморозуміння з оточенням Трампа, далі вкидаємо туди нову пропозицію (як було з рідкісноземами) і розкручуємо на реальну роботу.

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Сварка з Трампом актуалізувала питання спільної стратегії безпеки з Європою. Момент, коли Штатів не буде, відчувся вчора дуже яскраво, а тому якщо ми хочемо зайти на потенційні переговори з позиції сили, це позиція має бути спільною європейською.

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