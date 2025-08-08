Як світ і Україна прогуляли урок 08.08.08
Свого часу шалену популярність мали книжки та відео під заголовками "Чому Грузії вдалося" або "Чому Грузія змогла". Їхні автори переповідали історію грузинських реформ з 2003 року й давали поради Україні, яка й справді багато в чому нагадувала Грузію.
Сьогодні гарним тоном вважається глузувати й з тих книжок і відео, і з самих грузин. На жаль, реформи не врятували Грузію від перемоги проросійських популістів на виборах і перетворення Тбілісі на сателіта Москви. Під час повномасштабної російсько-української війни, а надто – на тлі втрати Росією впливу на Вірменію та Азербайджан, – ситуація в Грузії виглядає особливо невтішно.
