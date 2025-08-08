Найважливіший урок 08.08.08 – жертва раніше чи пізніше може піти на уклін до агресора

Свого часу шалену популярність мали книжки та відео під заголовками "Чому Грузії вдалося" або "Чому Грузія змогла". Їхні автори переповідали історію грузинських реформ з 2003 року й давали поради Україні, яка й справді багато в чому нагадувала Грузію.

Сьогодні гарним тоном вважається глузувати й з тих книжок і відео, і з самих грузин. На жаль, реформи не врятували Грузію від перемоги проросійських популістів на виборах і перетворення Тбілісі на сателіта Москви. Під час повномасштабної російсько-української війни, а надто – на тлі втрати Росією впливу на Вірменію та Азербайджан, – ситуація в Грузії виглядає особливо невтішно.

