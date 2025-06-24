20 червня в Мінську відбулась зустріч генерала Кіта Келлога, який є спеціальним посланцем Президента США, з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. І це була не просто протокольна зустріч, це були переговори за участі делегацій Білорусі та США, які тривали шість з половиною годин.

Приїзд американського спецпредставника до білоруського диктатора став справжньою сенсацією, хоча й опинився в тіні карколомних подій на Близькому Сході. Звісно, навколо цієї події виникло багато питань і конспірологічних версій.

Читайте також Американці збентежені і не знають, як поводитися з Путіним

Про зміст переговорів у Мінську і досі відомо небагато. За словами речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт, переговори охоплювали американські та європейські санкції проти Білорусі, "конфлікти" в Україні та на Близькому Сході, а також відносини Білорусі з Росією та Китаєм. Цю інформацію підтверджують також інші джерела.

Але ж не просто заради "обміну думками" приїздив до Мінська Кіт Келлог.