Диджитал-середовище в Україні: ключові трансформації та їхній вплив на бізнеси
Згідно з даними E-Government Development Index за 2024 рік, Україна посіла п’яте місце по цифровізації державних послуг. У день, коли країна відзначає чергову річницю своєї незалежності, наші досягнення в диджитал-сфері стають ще одним підтвердженням здатності українців рухатись вперед, попри все. Водночас ці успіхи яскраво помітні не лише в державному, а й в бізнес-секторі. Як відбувались диджитал-трансформації, як вони впливали на українські бізнеси та що чекає цифрове середовище в майбутньому?
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)