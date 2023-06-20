План-мінімум Путіна до 10 вересня

Росія вже оголосила перемогу у війні. Що це означає?

В Росії активізувалися пропагандисти, які в один голос просувають такі наративи:

- український наступ провалено і ніяких суттєвих втрат територій нема і не буде;

- демілітаризація України проведена, оскільки український ВПК знищено;

- продовження війни вигідне тільки Зеленському, бо інакше його команда буде знищена самими ж українцями;

- світ після Каховки має переживати за Запорізьку АЕС.

Отже, що за всім цим стоїть?

1. Росіяни просто зараз переписують міф про цю війну. Цей міф зводиться до вже відомого постулату, що це Захід розпочав війну задовго до 2022 року (ключовим є невиконання мінських угод). І нового: Україна обдурила росіян, коли підписала стамбульські угоди, і тому "наївні та чесні" росіяни відійшли від Києва. Харків і Херсон упускаються і про них нічого не говорять, а відразу переходять до проваленого контрнаступу.

2. Початок переговорів (заяви китайців, лідерів африканських країн, Ватикану) на фоні підірваної Каховської ГЕС дає сподівання Путіну, що зараз його почнуть умовляти припинити війну. Саме тому один з найважливіших наративів, які просувають російські аналітики: "Світ не схоче випробовувати терпіння Путіна із Запорізькою АЕС".

3. До 10.09 Путін буде тримати паузу (змусити відмовитися від паузи можуть лише китайці, але поки не видно, щоб вони це схотіли робити). Путіну потрібно провести вибори на окупованих територіях, і лише після цього, можливо, він почне більш предметні переговори.

Що маємо знати ми?

Зараз росіяни спробують максимально хитнути сварки й зради всередині країни. Їм потрібно, щоб ми пройшли літо з максимальними нервовими потрясіннями.

Тому вкотре хочеться сказати: включайте голову.

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