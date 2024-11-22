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Кліматична конференція ООН СОР29 триває в Баку — сьогодні її останній день. Для нашої країни ця подія є черговою можливістю привернути увагу до себе, поглибити наявні партнерства та знайти нових союзників, українська делегація активно проводить двосторонні зустрічі, налагоджуючи зв'язки.

LIGA.net у партнерстві з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України вже розповідала, чому COP29 у Баку важлива для України, як виглядає український павільйон на СОР29 та які ключові події відбувались на конференції протягом перших десяти днів.

В цій статті розказуємо про те, з представниками яких країн зустрічалась українська делегація, про що говорили та яких домовленостей вдалося досягти.

США, Японія та інші підтримують "зелене" відновлення України

Австрія, Румунія, Литва, Молдова, США, Японія — далеко не вичерпний перелік країн-партнерів, які продовжують підтримувати нашу країну в непрості часи. Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук на СОР29 провела двосторонні зустрічі з представниками цих країн, обговорюючи вплив війни на довкілля, "зелене" відновлення України, євроінтеграцію, транскордонні проєкти та реформи.

Зокрема, під час зустрічі з федеральною міністеркою із питань клімату Австрії Леонорою Гевесслер говорили про напрацювання у межах меморандуму про взаєморозуміння між міністерствами країн, а також про перспективи розвитку екологічного контролю в Україні.

З міністром екології Румунії Мірчою Фекетом пані міністр обговорила наші євроінтеграційні зобов’язання за Конвенцією Еспоо, а також заходи для досягнення доброго стану вод спільної водної артерії — Дунаю.

Конвенція Еспоо Це міжнародна угода, повна назва якої "Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Вона була ухвалена 25 лютого 1991 року у місті Еспоо (Фінляндія) під егідою Європейської економічної комісії ООН.



Мета Конвенції — сприяти міжнародному співробітництву у сфері охорони довкілля, забезпечуючи, щоб проєкти, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище інших країн, проходили попередню оцінку впливу. Конвенція застосовується до великих інфраструктурних проєктів, таких як будівництво атомних електростанцій, дамб і гребель, видобуток корисних копалин тощо.



Україна приєдналася до Конвенції Еспоо у 1999 році. Це міжнародна угода, повна назва якої "Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті". Вона була ухвалена 25 лютого 1991 року у місті Еспоо (Фінляндія) під егідою Європейської економічної комісії ООН.Мета Конвенції — сприяти міжнародному співробітництву у сфері охорони довкілля, забезпечуючи, щоб проєкти, які можуть мати негативний вплив на навколишнє середовище інших країн, проходили попередню оцінку впливу. Конвенція застосовується до великих інфраструктурних проєктів, таких як будівництво атомних електростанцій, дамб і гребель, видобуток корисних копалин тощо.Україна приєдналася до Конвенції Еспоо у 1999 році.

Cвітлана Гринчук зустрілася з міністром навколишнього середовища Литви Сімонасом Гентвіласом, з яким обмінялась думками щодо євроінтеграції та досвіду Литви у цьому процесі. Торкнулися реформування лісової галузі та природно-заповідного фонду.

З представниками США українська делегація обговорила шляхи розвитку співпраці у сферах питного водозабезпечення та якості повітря

Спільно з міністрами та іншими представниками країн-учасниць Світлана Гринчук взяла участь у засіданні "парасолькової" групи щодо координації порядку денного СОР29. До складу групи входять США, Канада, Велика Британія, Норвегія, Японія, Ісландія, Нова Зеландія, Австралія. На полях засідання пані міністр провела короткі зустрічі, зокрема з міністром довкілля Нової Зеландії Ніком Смітом та міністром навколишнього середовища Японії Кеїчіро Асао.

На зустрічі з регіональним директором зі сталого розвитку Світового банку Самехом Вахба та пані послом із питань клімату Великої Британії Рейчел Елізабет Кайт міністерка Світлана Гринчук обговорила можливості України за напрямком зміни клімату в рамках зобовʼязань за Рамковою конвенцією ООН. Торкнулися високопосадовці також теми співпраці щодо відновлюваної енергетики, якості питної води, управління відходами, управління лісами, а також підготовки третього Національного визначеного внеску України.

Третій Національний визначений внесок

(Nationally Determined Contribution; NDC 3.0) Це документ, згідно з яким наша країна зобов'язується скоротити викиди парникових газів та вжити інших заходів для боротьби зі зміною клімату. Це як план дій, який Україна подає міжнародній спільноті, зокрема до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.



Кожна країна, яка підписала Паризьку угоду, повинна розробити та подати свій NDC. Амбітні цілі, зазначені в NDC, можуть привабити інвестиції в "зелені" технології та проєкти. Світ рухається до декарбонізації економіки, тому Україна також має прискорити цей процес. Це документ, згідно з яким наша країна зобов'язується скоротити викиди парникових газів та вжити інших заходів для боротьби зі зміною клімату. Це як план дій, який Україна подає міжнародній спільноті, зокрема до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.Кожна країна, яка підписала Паризьку угоду, повинна розробити та подати свій NDC. Амбітні цілі, зазначені в NDC, можуть привабити інвестиції в "зелені" технології та проєкти. Світ рухається до декарбонізації економіки, тому Україна також має прискорити цей процес.

Із заступником уповноваженого посла США з питань клімату Ріком Дюком Світлана Гринчук обмінялась думками щодо шляхів посилення співпраці, особливо в галузі екологічної безпеки. США — наш потужний партнер, підтримка якого вкрай необхідна. Також посадовці обговорили шляхи розвитку співпраці у сферах питного водозабезпечення та якості повітря. Напрацювали дорожню мапу для подальшої реалізації наших намірів на технічному рівні.

Федеральна міністерка з питань клімату Австрійської Республіки Леонора Гевесслер (праворуч) отримала від Світлани Гринчук (праворуч) частинку паперової стіни українського павільйону, в якій сховане насіння, що проросте

Екологічна безпека — ключовий пункт Формули миру

20 листопада українська делегація представила учасникам COP29 восьмий пункт Формули миру, присвячений екологічній безпеці.

На події, що відбулась в українському павільйоні, були присутні посли та представники урядів країн США, Швеції, Естонії, Хорватії, Румунії, Польщі, Фінляндії, Литви, Німеччини, а також міжнародних організацій. Країни-співголови робочої групи з питань екологічної безпеки висловили свою підтримку Україні в прагненні до припинення війни та відновлення довкілля й справедливості.

Формула миру Ініціатива, запропонована президентом Володимиром Зеленським для мирного вирішення війни з Росією. Вона складається з



Восьмий пункт Формули миру присвячений екологічній безпеці. Він спрямований на подолання наслідків війни для довкілля, зокрема руйнування екосистем, забруднення територій та загрози біорізноманіттю. Ініціатива, запропонована президентом Володимиром Зеленським для мирного вирішення війни з Росією. Вона складається з 10 пунктів , які відображають основні принципи та вимоги для припинення агресії, відновлення територіальної цілісності України та забезпечення миру.Восьмий пункт Формули миру присвячений екологічній безпеці. Він спрямований на подолання наслідків війни для довкілля, зокрема руйнування екосистем, забруднення територій та загрози біорізноманіттю.

У відеозверненні до учасників звернулися керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та радник Олександр Бевз. Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук наголосила, що боротьба зі зміною клімату втрачає сенс, поки триває війна в Україні.

"Світ об’єднується навколо боротьби з кліматичною кризою, шукає рішення та інвестує мільярди в досягнення кліматичних цілей. Але поки реалізуються амбітні проєкти, російська війна проти України підриває глобальні зусилля, ставлячи під загрозу майбутнє всього світу", — зазначила вона.

За її словами, до реалізації восьмого пункту Формули миру вже приєдналися понад 60 країн та міжнародних організацій, і кількість партнерів постійно зростає. Адже цей пункт об'єднує союзників навколо розв’язання проблеми впливу бойових дій на довкілля.

"Україна сьогодні є епіцентром руйнування екосистем через бойові дії. Ми представляємо світу унікальні методики та аналітичні підходи, які переосмислюють наслідки воєн для довкілля", — підкреслила Світлана Гринчук.

Попри те, що бойові дії тривають, Україна продовжує відновлювати екосистеми та формувати інфраструктуру для реалізації кліматичної політики. Наприклад, ухвалено рамковий кліматичний закон, який наближає Україну до ЄС та до виконання міжнародних зобов'язань. А експерти працюють над довгостроковою стратегією низьковуглецевого розвитку.

Вже за перші дні COP29 український павільйон став центром тяжіння для представників різних країн та континентів та здобув чимало прихильників

Росія підриває довіру до кліматичних угод: викриття маніпуляцій ворога

Росія не лише чинить злочини проти довкілля, але й маніпулює даними про свій негативний вплив на навколишнє середовище.

Під час виступу на СОР29 Світлана Гринчук виступила з промовою, в якій зазначила, що країна-окупант із 2016 року бреше про те, скільки шкідливих газів вона викидає на окупованих українських землях. Це підриває довіру до міжнародних угод про клімат, таких як Паризька угода. Це небезпечно, бо інші країни можуть повірити в цю брехню і не довіряти міжнародним угодам про клімат.

"Ми вже заблокували та будемо надалі блокувати розгляд і прийняття будь-яких документів у рамках РКЗК ООН, якщо вони посилаються на статистичні дані Росії, які включають інформацію з українських територій", — зазначила Світлана Гринчук.

Під час виступу на СОР29 Світлана Гринчук зазначила, що Росія маніпулює даними про свій негативний вплив на навколишнє середовище

Також пані міністр заявила, що Україна планує повністю відмовитися від шкідливих викидів до 2050 року. Для цього готується новий план, який допоможе відновити країну після війни і зробити її більш екологічно чистою.

Проте для реалізації цього плану потрібні додаткові кошти. У цьому контексті ключовим завданням СОР29 у Баку є встановлення нової колективної цілі кліматичного фінансування, яка враховуватиме принципи спільної, але диференційованої відповідальності.

"Лише об’єднавши зусилля світової спільноти, ми зможемо досягти безпечного, сталого та стійкого майбутнього", — підсумувала Світлана Гринчук.