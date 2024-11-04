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У новому випуску:

- Хазяїн Грузії. Хто такий Бідзіна Іванішвілі – чоловік, який "придбав" собі країну (Politico)

- Битва за зумерів. Камала Гарріс та Дональд Трамп борються за майже 40 мільйонів голосів американської молоді (The Times)

- Тяжкий спадок Ангели. 16 років без реформ почали відгукуватися в Німеччині та Європі загалом (The Economist)

- Помста по-українськи. Як українські скамери оббирають росіян, змушуючи їх платити за війну, розв’язану Путіним (Daily Beast)

- Мовчання або життя. Талібан заборонив афганським жінкам розмовляти одна з одною (The Telegraph)

- Президентські вбивці. Колишній лідер Філіппін Родріго Дутерте визнав, що утримував "загін смерті" (Associated Press)

- Нове життя "потопельників". Понад 350 000 авто, що постраждали від ураганів у Флориді, прямують на авторинки (Autoblog)

- Чоловік з колодязя. Археологічна знахідка у Норвегії підтвердила скандинавську сагу 800-річної давнини (Independent)

- Пережити катастрофу. Де найбезпечніше під час ядерного вибуху (The Week)

- Гарячий холодний тур. Як Антарктида стала одним із найбільш популярних напрямків світового туризму (CNN).

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