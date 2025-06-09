"Одноразки" для Кремля, Небезпечний трампофон, Ресторан без короля. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Помпезна пропозиція. Гелікоптери та люксові авто: як розкішне життя призвело до відставки прем’єр-міністра Монголії (CNN)
- "Одноразки" для Кремля. Російські спецслужби вербують цивільних у Європі – це кошмар для західних розвідок (Politico)
- Загальнодоступний трампофон. Як президент США користується приватним телефоном і які у цього наслідки (Тhе Atlantic)
- Щоб було, як в України. Пентагон ініціює прискорення та вдосконалення виробництва безпілотників (Defense One)
- 100 таємних метрів. Як російські олігархи "ховають" свої мегаяхти та статки (The New York Times)
- Хазяї блискучих гір. Країни, які тримають найбільші золоті запаси (Daily Galaxy)
- Тост проти президента. Як невеликий нью-йоркський імпортер вина став на заваді впровадженню мит Трампа (The Washington Post)
- Маска не хвилює. Норвегія – єдина країна, де продажі Tesla продовжують зростати (CNBC)
- Ресторан без короля. З меню популярних закладів зникає "король рибних страв" (The Telegraph)
- Мозок на цифровій тарілці. З погляду еволюції, ваш смартфон – це класичний паразит (The Conversation).