Американські військові роками навмисно підтримували міфи про НЛО. Про це йдеться в розслідуванні The Wall Street Journal на основі інтерв’ю з двома десятками нинішніх і колишніх посадовців та тисяч сторінок закритих документів.

Усе розпочалося з внутрішнього розслідування Пентагону. У 2022 році було створено спеціальний підрозділ All-domain Anomaly Resolution Office. Його завданням було перевірити чутки про існування урядових програм, повʼязаних із вивченням інопланетних технологій. Результати виявилися неочікуваними: деякі з найвідоміших міфів про НЛО активно поширювали самі військові, щоб прикрити секретні розробки.

Зокрема, у 1980-х роках американський офіцер залишив у барі неподалік від так званої Зони 51 сфальсифіковані фото "літаючих тарілок". Як він згодом зізнався, це була дезінформаційна операція, покликана замаскувати випробування стелс-винищувачів F-117. Подібна практика не була поодинокою. Офіцери підживлювали чутки про прибульців, аби захистити секретні авіаційні та ядерні програми...

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