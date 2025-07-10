Космічні витрати країн світу: Китай подвоює бюджет, пострадянські країни – дивують

Серед країн, які багато витрачають на космос, є ті, назви яких ви найменше готові почути у цьому контексті

За даними консалтингової компанії Novaspace, яка спеціалізується на космічній діяльності, витрати урядів країн світу на космос у 2024 році досягли $135 млрд, що становить 22,65% від оцінки обсягу світової космічної економіки.

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За п'ять років кошти платників податків підвищили частку оборонних та цивільних некомерційних програм, витрачених на дослідження та використання космічного простору майже на 4,5% – в основному шляхом різкого розвороту в бік військово-безпекового космосу.

Також вражає стрибок Китаю з $10 млрд до $20 млрд за чотири останні роки.

Взагалі, з 90 "космічних" країн світу та міжнародних організацій до клубу мільярдерів потрапили 12.

На приведеній схемі представлені 70 країн з урядовими бюджетами понад $10 млн – у підрахунок включено абсолютно всі космічні програми/проєкти, які фінансуються урядами (не тільки ті, за які відповідають виключно міністерства оборони та космічні агенції).

З пострадянського простору вражають Азербайджан ($72 млн) і Туркменістан ($69 млн) – загалом тут бачимо 7 з 15 колишніх частин СРСР.

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