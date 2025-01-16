У романі Джона Апдайка "Спогади про адміністрацію Форда" просто не вдається завершити написання біографії Джеймса Б’юкенена, оскільки п’ятнадцятий президент США опинився в тіні гігантської постаті, яка йшла за ним — Авраама Лінкольна.

Ми знаємо, який це має вигляд. Через всю кількість слів, присвячених політичним подіям останнього року, безсумнівно, можна стверджувати, що Дональд Трамп є найбільш впливовою політичною фігурою з часів Рональда Рейгана, а можливо, і Франкліна Рузвельта.

Можна любити його чи ненавидіти, але це політичний гігант, якого історики згадуватимуть так, як згадують Лінкольна, Рузвельта, Вілсона та інших президентів, які здійснили значущі перетворення.

Тим часом Джо Байден залишиться в історичних хроніках серед таких президентів, як Бенджамін Гаррісон, Міллард Філлмор і Джеймс Б’юкенен — іншими словами, на смітнику історії.

Це сумний фінал для людини, яка присвятила більшу частину свого дорослого життя служінню на найвищих рівнях уряду. Але гірка правда полягає в тому, що вся кар'єра Байдена, а не лише його президентство, є тріумфом політичної посередності.