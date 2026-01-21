Думка
Зони підвищених ризиків: найімовірніші загрози для Євросоюзу у 2026 році
Харрі Тіїдо
естонський журналіст і колишній дипломат
Колонка була опублікована на ERR.ee, переклад з відома і дозволу видання
На початку року традиційно з'являється безліч найрізноманітніших прогнозів. Я ознайомився з оглядами і зупинився на спільній доповіді кількох європейських аналітичних центрів, у якій було сформульовано ризики для Європейського Союзу. Я додам до них деякі власні міркування.
В основі огляду лежать думки приблизно 500 експертів, узагальнені в межах єдиного дослідження. Для оцінки ризиків, що стоять перед Європейським Союзом, учасникам опитування було запропоновано 30 різних загроз, які слід було розставити за ступенем значущості.
Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
