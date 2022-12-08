130 обысков. Как "граждане Рейха" планировали переворот в Германии и причем здесь Россия

В Германии задержали группу людей, которые, по данным следствия, считают себя гражданами Рейха и готовили госпереворот с нападением на Бундестаг. Их лидер контактировал с представителями России и планировал вести переговоры с РФ в случае успешного переворота.

Пока у прокуратуры нет доказательств, что россияне поддержали заговорщиков, Москва – публично от них открестилась.

"Они старались выйти на Россию, потому что надеялись захватить власть и получить признание от РФ. Но это все сюрреализм. В Германии переворота не произошло бы", – говорит LIGA.net Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы.

Но попытки контактов с Москвой укладываются в канву, как РФ действует в Европе, объясняет LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок: "Она сеет как можно больше разделов и сомнений в обществе."

Что за беспрецедентные обыски прошли в Германии, каков был план переворота, и при чем здесь Россия – разбиралась LIGA.net.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ОБЫСКИ В ГЕРМАНИИ:

кто такие рейхсбюргеры

Немецкие правоохранители провели обыски на более чем 130 объектах в Германии, Австрии и Италии по делу о подготовке госпереворота в ФРГ.

В операции участвовали более 3000 силовиков: из 52 подозреваемых 25 были задержаны и в ближайшее время предстанут перед судом. По данным WELT, во время обысков правоохранители нашли боевое оружие, сигнальные пистолеты, припасы и тысячи евро наличными.

По версии прокуратуры, подозреваемые входили в состав террористической организации, которая с ноября 2021 года планировала захватить власть в Германии и создать собственные госструктуры.

Заговорщиков объединяет глубокое неприятие немецких госинститутов и демократического строя, они привержены нарративам движения рейхсбюрегров и теории заговора QAnon, говорят в прокуратуре. Министр юстиции ФРГ называет их "предполагаемой террористической сетью".

Рейхсбюргеры считают ФРГ нелегитимным образованием, которое якобы было навязано западными союзниками после Второй мировой войны, объясняет LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок.

"Поэтому нужно вернуться хотя бы к 23 мая 1945 года (дата ареста немецкого правительства, – ред.), – объясняет идеи рейхсбюргеров Савинок. – И возродить Рейх в границах хотя бы на 1937 год, включая нынешние западные территории Польши, Восточную Пруссию и другие земли".

Среди рейхсбюргеров есть разные течения. Часть хотят вернуть Веймарскую Республику, другие – монархию и династию Гогенцоллернов на престол. Но всех объединяет категорическое непринятие современного государственного строя Германии.

"Они отказываются платить налоги и принимать документы ФРГ, пробуют выдавать свои поддельные документы, – рассказывает Савинок. – Государство тратит значительные средства, чтобы разобраться с ситуацией, когда рейхсбюргер что-то блокирует".

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В 2017 году движение рейхсбюргеров насчитывало до 17 000 человек, пишет DW. Савинок отмечает, что это праворадикальная тусовка: могут быть аспекты, связанные с антисиметизмом и антивакцинаторами.

ПРИНЦ, ЭКС-ДЕПУТАТ-СУДЬЯ И ДЕСАНТНИК:

лидеры и план заговорщиков

Совет был центральным органом заговорщиков, говорят в прокуратуре. Это подобие кабинета министров, который хотел возглавить Германию.

Стать главой Совета и "лидером" государства после переворота должен был 71-летний принц Генрих XIII. Как пишет Zeit, он – потомок дворянского рода Ройссов, которые правили в Тюрингии примерно с 1200 года, управляет компанией по недвижимости во Франкфурте, не считает Германию суверенным государством и бредит монархией.

В течение десятилетий он настаивал, что имеет право на владения в Тюрингии, и безуспешно за это судился. Генрих XIII – "частично сбитый с толку старик, который увяз в заблуждениях теории заговора", описал его нынешний глава рода Ройссов принц Генрих XIV.

Совет имел "департаменты" здравоохранения, международных отношений – как в правительствах. Юстицию должна была возглавить Биргит Малсак-Винкеманн – 58-летняя судья и экс-депутат Бундестага от партии Альтернатива для Германии (АдГ), известной симпатиями к РФ.

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Недавно судебная система Берлина безуспешно пыталась запретить Малсак-Винкеманн работать судьей, отмечает Zeit. По данным издания, она близка к теориям заговора, верит в эзотерику и в последнее время подталкивала заговорщиков активизировать усилия. Утром 7 декабря вооруженный спецназ окружил ее дом и арестовал.

"Это не известная в Германии политик, – говорит LIGA.net немец Андреас Умланд, аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы. – Я первый раз о ней слышу, это не главная представительница партии… Не часть самой партии, а отдельная группировка рейхсбюргеров. Она совершенно маргинальная – городские сумасшедшие".

Военное крыло заговорщиков должно было обеспечить силовой захват власти, говорят в прокуратуре. Некоторые члены крыла имели опыт военной службы. Возглавлял его 69-летний Рюдигер фон П. (фамилия закрыта), который в 1990-х годах командовал батальоном десантников и был уволен из Бундесвера за попытку присвоить оружие из запасов ГДР, отмечает Taggesschau.

Крыло занималось вербовкой новых членов из армии и полиции, стрелковыми учениями, закупкой оружия. В октябре его члены осматривали казармы в Гессене, Баден-Вюртемберге и Баварии, чтоб проверить на пригодность для размещения войск после переворота.

Следствие считает, что для переворота часть членов силового крыла рассматривала возможность нападения на Бундестаг и захвата депутатов в заложники, пока по всей Германии должны были отключить электроэнергию, отмечает Zeit. Осенью группа заговорщиков планировала посетить Рейхстаг для слежки. Уже тогда следователи были готовы их задержать, но визит был отменен.

По мнению Умланда, инцидент в Германии не сравним с тем, что произошло в США 6 января 2020 года – когда сторонники экс-президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий.

"В США была некая поддержка внутри Республиканской партии, Трамп поддерживал. В Германии это – совершенно маргинальная группа... Нет ни одной партии, которая бы это поддержала, – даже праворадикальная АдГ, которая имеет косвенное отношение к заговорщикам", – объясняет аналитик.

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ РОССИЯ: ТРИ ФАКТОРА

Посольство РФ отрицает контакты с рейхсбюргерами, а в Кремле назвали события вокруг движения внутренними проблемами Германии. Однако на след России могут указывать как минимум три фактора.

1. По делу была задержана гражданка России Виталия Б. (фамилия закрыта). По данным прокуратуры, она помогла установитьконтакт с представителями России лидеру заговорщиков Генриху XIII.

2. После переворота заговорщики хотели провести переговоры с государствами-победителями Второй мировой войны, заявляют в прокуратуре. Планировалось, что "центральным контактом" станет Россия.

По данным следствия, Генрих XIII установил контакты с представителями РФ в Германии. Однако в прокуратуре говорят, что пока нет никаких доказательств, что контактные лица из РФ отреагировали положительно.

3. "Министр юстиции" в кабинете заговорщиков Малсак-Винкеманн – выходец из Альтернативы для Германии. Эта партия имеет тесные связи с Россией, отмечает Савинок: хочет сделать Германию экономической империей с опорой на доступ к рынку и энергоносителям РФ.

АдГ до 24 февраля активно посещала Россию, напоминает политолог. Например, ее представители ездили на фейковые выборы на оккупированном Донбассе и псевдореферендум в Крыму, а сопредседателя партии Тино Курпаллу с почестями принимал в Москве российский министр Лавров.

Заговорщики пытались выйти на РФ, чтобы получить признание в случае захвата власти, считает Умланд. По его предположению, они могли контактировать, например, с депутатом-единороссом Евгением Федоровым, который и в российском контексте выглядит сумасшедшим.

"Да, они пытались выходить через консулсьство, может, имели связь с этим отдельным депутатом. Но я не думаю, что это (план переворота, – ред.) было российской спецоперацией", – говорит Умланд.

В Германии долгое время идут дискуссии, насколько связана праворадикальная тусовка с РФ, отмечает Савинок. Раньше у правоохранителей и контрразведки не было доказательств, но теперь прокуратура написала, что определенную связь установить удалось.

"Это укладывается в канву, как РФ действует на территории Западной Европы, – объясняет политолог. – Она пытается посеять в обществе как можно больше разделов и сомнений, что правительство не проводит политику, которая отвечает общественному интересу".

Немецкие правоохранители проверяют связь задержанных с Россией. Савинок не берется прогнозировать, будет ли иметь развитие российский след, надо дождаться дальнейших результатов расследования.

"Возможно, это только первая нить. И потянут какие-то другие, – не исключает политолог. – Среда рейхсбюргеров очень разнообразна. Семейство фон Ройсс – лишь один из претендентов на правительственное кресло или правительственный престол. У прокуратуры и немецкой контрразведки, которая наблюдает за праворадикальной средой, сейчас будет очень много работы".

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