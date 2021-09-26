14 млн аномалий. Как Путин украл выборы в России – объясняют математики

В России прошли "выборы" в Госдуму. После так называемого подсчета выиграла путинская Единая Россия, сохранив конституционное большинство.

Наблюдатели фиксировали массовые вбросы бюллетеней по всей России. Неизвестные люди – а иногда и члены комиссий – заталкивали пачки с бюллетенями в урны. А полиция задерживала не нарушителей, а наблюдателей, которые фиксировали нарушения. Помимо отсутствия наблюдателей ОБСЕ, впервые с 1993 года, сфальсифицировать итоги удалось с помощью "электронного голосования".

Но скрыть следы не получилось. Независимые специалисты проанализировали официальные итоги, выявив более 14 млн "аномальных" голосов за ЕдРо.

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ПОИСК АНОМАЛИЙ И КАК ЭТОМУ МЕШАЛИ

Весь процесс начинается с поиска данных о явке и отданных голосах, тут нет никаких секретов, говорит LIGA.net независимый аналитик Алексей Куприянов. Аналитики берут информацию с официального сайта Центризбиркома. Но в этом году не обошлось без препятствий. Сначала, говорит Куприянов, была введена капча – выводящееся на экран изображение с просьбой ввести символы, показанные на картинке. Изначально капча появлялась на каждой странице, теперь – после просмотра определенного числа запросов. По словам независимого электорального аналитика Сергея Шпилькина, она появлялась через каждые 30 запросов к сайту.

Но капча не была большой проблемой, говорит Куприянов, позже ЦИК ввел процедуру обфускации данных. Другими словами, ведомство зашифровало HTML-код сайта – при скачивании/копировании вместо чисел отображался случайный набор букв. Это выглядит следующим образом:

Проблемы каждый решал по своему. Математик Александр Боргенс сказал LIGA.net, что две недели изучал курс нейронных сетей и распознавания цифр для преодоления капчи. Но победить обфускацию не удалось, поэтому для дальнейшего анализа он пользовался данными, которые в группе на Facebook выкладывал Шпилькин. Заполучить данные Шпилькин и другие аналитики смогли благодаря программистам.

В комментарии Meduza Шпилькин говорил, что действия ЦИК вызвали возмущение у многих квалифицированных людей, поэтому ведомству было суждено проиграть.

ЦИК действительно проиграл. Куприянов рассказывает, что обфускация стала проблемой номер один. Ее решения "посыпались как из рога изобилия" от всех программистов, у которых нашлось свободное время. За несколько дней было опубликовано около 10 разных способов. К утру 20 сентября Куприянов располагал всеми данными, которые к тому моменту были выгружены на сайт ЦИК.

После сбора информации аналитики приступают к анализу. У каждого из них разные модели работы, но конечный результат похож. Их общая идея – результаты честного и сфальсифицированного голосования графически выглядят по-разному.

Методология Шпилькина позволяет показать совокупность участков с "нормальным" распределением отданных голосов, а также средней явкой. Одновременно показываются участки с "повышенной" явкой и высоким процентом голосов за партию, которые, вероятно, подверглись фальсификациям.

Модель работы Боргенса заключается в поиске участков, где партия власти не очень сильно выиграла выборы – это часть всего массива данных. Перед подсчетом он убеждается, что найденная часть массива похожа на распределение Гаусса или является им. Для этого проводятся статистические тесты на нормальность выборки. Посчитав параметры, он делает обобщение для остальных регионов и получает график.

Распределение Гаусса он объясняет на следующем примере: "Возьмем возраст женщины от 0 до 100 лет, как и явка на выборах. Вероятность родить ребенка в 12 лет есть, но очень мала. Вероятность, что на каком-то участке явка составит 12% тоже очень мала... Наверное, женщины чаще принимают решение родить ребенка в возрасте 25 лет, таких женщин очень много – это пик. После 25 лет идет спад. К 40-45 годам родить ребенка – это уже тоже аномалия".

Похожие графики получаются и у Куприянова. По горизонтали демонстрируется явка (от 0% до 100%; или от 0 до 1), по вертикали – уровень поддержки (доля бюллетеней, вброшенных за данную партию/кандидата). Каждый участок, в котором есть какая-то явка и уровень поддержки, получает точку на диаграмме. Особенность диаграммы заключается в том, что если явку считать честно, то образуется узкая колоколообразная кривая. Это хорошо видно на графиках относительно честных УИКов, которых на всю Россию, по словам Куприянова, около 9000.

Если же смотреть на график анализа всех УИК в РФ, то колоколообразная кривая расширяется, ее хвосты расходятся по углам. Это возможно в результате манипуляций с подсчетом голосов, говорит Куприянов.

ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ АНОМАЛИЙ

21 сентября Шпилькин показал результаты своей работы. Он проанализировал данные голосования по партийный спискам с 96 840 участков, где зарегистрировано почти 108 млн избирателей. По его результатам, Единая Россия получила 13,8 млн аномальных голосов. Он говорит, что на нефальсифицированных участках явка составила 38% (официальная явка – 51,7%), а ЕдРо получает от 31% до 33% (официально – 49,8%). Шпилькин утверждает, что плотное ядро на его графике – это "честные" участки, координаты которых дают оценку реальной явки и реального результата партии Путина.

С данными Шпилькина соглашается и Куприянов. При этом он уточняет, что в регионах с тотальной фальсификацией (например, Татарстан) трудно оценить количество вбросов. В связи с этим Куприянов называет данные Шпилькина "оптимистической оценкой". 13,8 млн – это точный минимум, в действительности аномалий может быть больше.

Куприянов говорит, что назвать реальные итоги выборов трудно, поскольку необходимо найти регионы, где голоса считали честно. Таких регионов в РФ, по его словам, около 10 из 85. Если считать по ним, то результат по всей стране у ЕдРо должен был быть чуть более 30%, а у КПРФ – чуть более 20% (официально 18,9%). Неплохой итог КПРФ Куприянов объясняет ситуационным подходом оппозиционного избирателя к голосованию. "За коммунистов голосуют не от хорошей жизни", говорит он, а за неимением адекватной проходной альтернативы.

Похожий результат получил и Боргенс. Он нашел 14,2 млн аномальных голосов за ЕдРо, а также 32 000 аномальных избирательных участков по стране, 25 000 из которых проголосовали в пользу партии Путина. Он объясняет, что аномалии – не обязательно означают фальсификации. На его графиках аномалии обозначены желтыми точками: чем ближе они к центру, тем больше шанс, что тут голоса были посчитаны честно. А те, что стремятся в верхний правый угол, скорее всего, являются фальсификациями.

КАК ФАЛЬСИФИЦИРУЮТ ВЫБОРЫ

Куприянов рассказал, благодаря каким фальсификациям возникают такие графики. Например, кандидат Х не набрал желаемого кол-ва голосов. Есть два базовых способа: первый – неиспользованные бюллетени можно заполнить в пользу кандидата Х, положить в урну и посчитать. В этой ситуации произойдет одновременное увеличение уровня поддержки и явки. В результате участок, на котором произвели такую манипуляцию, сместится на графике вверх и вправо. Множество таких участков создают хвост.

Второй способ – взять те бюллетени, что есть, и переложить из одной пачки в другую. Например, за кандидата Х проголосовало 700 человек, а за кандидата Y – 800. У кандидата Y берутся 500 бюллетеней и перекладываются кандидату Х. Такие участки будут отползать вверх, поскольку явка не увеличивается, образовывая тень над ядром, объясняет аналитик.

Это два преобладающих способа фальсификаций, но есть метод попроще. Когда на участке отсутствуют принципиальные наблюдатели, в территориальную избирательную комиссию (ТИК) можно сообщить любые цифры. Или в самой ТИК без наблюдателей, увидев низкие цифры, могут исправить их на месте.

Наличие наблюдателей крайне важно, говорит Куприянов. Этому есть прямое подтверждение в цифрах. В качестве примера он приводит УИК в Татарстане, где в 2016, 2018 и 2020 годах отсутствовали принципиальные наблюдатели. В 2021 году в "сплотившуюся команду" УИКа пришел квалифицированный наблюдатель. Явка и результат системного кандидата резко упали.

Но на графиках хвост вверх идет только у партии власти. Если построить диаграмму для других политсил, их хвосты пойдут вниз, говорит Куприянов: "Если мы добрасываем только ЕдРо, то все остальные партии будут проигрывать на этих участках. Их доля пойдет вниз, поскольку за них никто не вбрасывает". Это видно на графиках Куприянова и Шпилькина, сравнивающих итоги ЕдРо, КПРФ и других политсил. Вместе с ростом явки, колокол начинает расширяться, а хвосты отдаляются друг от друга: партия Путина движется в правый верхний угол, все остальные – в правый нижний.

Долгое время объяснить странности на графиках не могли (их начали рисовать еще в 1990-х). Фальсификации были лишь предположением. Все изменилось, когда после протестов 2011 года на участках появилась видеофиксация. В 2021 году ее де-факто отменил, видео разрешили смотреть только членам избиркома в специально отведенных для этого местах.

"Но пока она была, мы увидели все, что только возможно", – говорит Куприянов. За предыдущие выборы была собрана большая доказательная база, которой объясняются нынешние графики. Камеры фиксировали вбросы в урны, а также карусельщиков – людей, которые голосовали по несколько раз. Привлечь нарушителей не удалось, поскольку суды, по словам Куприянова, не принимали видео.

Еще одним инструментом фальсификаций на этих выборах стало электронное голосование. Куприянов говорит, что уровень поддержки ЕдРо на электронном голосовании был выше, чем при голосовании на бюллетенях.

Если раньше у нас вбрасывали голоса в обычные ящики, то теперь вбрасывают в электронные, – говорит независимый аналитик Алексей Куприянов

Муниципальный депутат одного из московских районов Максим Гонгальский показал это на примере 198 округа столицы РФ, когда большую часть времени поддержка кандидата от ЕдРо держалась на "средне завышенном уровне", а в определенный период начался резкий рост и затем не менее резкий спад, указывающий на вмешательство извне.

Боргенс называет электронное голосование "троянским конем", ведь во время экспериментального применения на состоявшихся ранее выборах людям показывали, что системные кандидаты онлайн проигрывают, а теперь все наоборот. Это видно на примере Москвы, где до публикации итогов онлайн-голосования побеждали в основном оппозиционные кандидаты.

НЕ САМОЕ АНОМАЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Несмотря на огромное количество фальсификаций и около 14 млн подозрительных голосов за партию Путина, эти выборы нельзя назвать самыми аномальными. Наиболее фальсифицированное голосование, по словам Шпилькина, состоялось в России в 2020 году во время обнуления сроков Путина – референдума по поправкам в Конституцию. Это были "самые большие целочисленные аномалии за всю историю федеральных голосований", утверждал Шпилькин.

По его словам, тогда достоверная явка составила около 42-43% (официально 68%), а кол-во аномальных голосов "за" поправки – 24 млн (официально 57 млн)

С утверждением Шпилькина соглашается и Боргенс. Его модель выявила 28 млн аномальных голосов "за" поправки. Например, он обнаружил, что тогда в Москве голосование не было похоже на распределение Гаусса, хотя столица РФ, по его словам, обычно голосует нормально. По его мнению, необходимость сокрушительной победы в Москве в ходе референдума 2020-го была самым принципиальным голосованием для Путина за всю его каденцию: "Я это почувствовал, когда анализировал данные".

Но решение проблемы электорального процесса в России не зависит лишь от борьбы с фальсификациями.

"Мы не доверяем нашей системе выборов в целом. Это не сводится только к голосованию, заключительному и не самому важному этапу. Самое важное разворачивается во время выдвижения кандидатов, огромное количество людей не допустили под самыми надуманными предлогами: кто-то подписи не так собрал, кого-то объявили иноагентом", – говорит Куприянов, уточняя, что на фоне такой порушенной политсистемы никакая организация голосования не будет вызывать доверия.

"К счастью, физическое насилие со стороны властей у нас еще не настолько развито (как в Беларуси – ред.), хотя морально они, наверное, готовы", – резюмирует аналитик.

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