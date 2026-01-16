Станут ли игры Трампа в "право силы" основанием для европейцев проявить политическую волю?

Мировой порядок и международное право можно считать официально несуществующими после операции "Абсолютная решимость" – захвата диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом.

Справедливости ради, система международного права была тяжело больна уже давно, и события в Венесуэле – лучшее тому подтверждение. Мировые лидеры осуждали Мадуро за незаконный захват власти еще в 2013 году, задолго до первого президентства Дональда Трампа, однако за этими словами годами не следовало никаких действий.

Но именно операция "Абсолютная решимость" стала точкой невозврата.

Читай полный материал по подписке LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net