UA

Разбор | Америка возвращается в большую игру. России – приготовиться

Америка возвращается в большую игру. России – приготовиться - Фото
Коллаж: LIGA.net/Алина Подлесная
19.11.2020, 07:00

Как избранный президент США Джозеф Байден хочет изменить курс главы Белого дома Дональда Трампа и вернуть лидерство Америке – разбиралась LIGA.net

В 2016 году Дональд Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, четко дал понять, что будет проводить политику "Америка – прежде всего", которая во многом напоминала изоляционизм. Он подтвердил слова делом: ослабил роль США в НАТО, отказался от международных договоров, по его мнению, вредящих Америке, а также вывел страну из ряда международных организаций. В это же время Россия проводила политику активного вмешательства в конфликты и процессы по всему миру.

Избранный в 2020 году президент США Джозеф Байден кардинально не согласен с подходом Трампа во внешней политике – он прямо называет Россию и Китай главными угрозами, и даже заявляет, что еще четыре года Трампа уничтожили бы НАТО. Байден обещает "поставить США во главе стола, ведущего мир к решению самых неотложных глобальных проблем". Как избранный президент США собирается вернуть Америку в большую игру – разбиралась LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ЧЕТЫРЕ ГОДА ИЗОЛЯЦИОНИЗМА

Одним из первых решений Трампа на посту был выход из Транстихоокеанского партнерства – торгового соглашения тихоокеанских и азиатских стран. Одной из целей этого договора была попытка сдержать влияние Китая в регионе. Выход США из него ожидаемо вынудил некоторых участников соглашения к углублению сотрудничества с Пекином.

Позже Трамп вышел из Парижского соглашения по климату. Он заявил, что определенные в соглашении меры по борьбе с глобальным потеплением привели бы к сокращению рабочих мест в США и потере миллиардов долларов. Затем Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека, который критиковал одного из основных союзников Америки на Ближнем Востоке – Израиль.

Вывод войск США из Германии – это огромный подарок Кремлю. Русские не сделали ничего, чтобы заслужить это, – заявляет Бен Ходжес

В разгар пандемии COVID-19 Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ, а затем и вовсе о выходе США из организации. Мотив Трампа - якобы распространение ВОЗ китайской дезинформации. Перед этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призывал Трампа не политизировать вирус, если он не хочет еще большего количества смертей от COVID-19. 

Но Трамп ссорился так же и с союзниками по НАТО: Италией, Бельгией, Канадой, Норвегией и так далее. Он даже разослал им письма с требованием увеличить расходы на оборону, угрожая "потерей терпения Соединенными Штатами". Но больше всех и всегда доставалось Германии - Трамп при любой возможности критиковал Берлин за недостаточное финансирование обороны.

В результате США заявили о решении вывести 11 900 военных из Германии: 5600 солдат перебросить в другие страны-члены НАТО, а 6400 вернуть домой. "Вывод войск США из Германии – это огромный подарок Кремлю... Русские не сделали ничего, чтобы заслужить это", – заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной генерал Фредерик Бен Ходжес в интервью DW.

Когда Трамп пришел к власти, он сразу сказал, что либерально-демократический порядок не отображает американских интересов, поэтому мы его будем разрушать, – говорит Владимир Дубовик

Действия и заявления Трампа были, скорее всего, предлогом для уменьшения роли США в НАТО. По данным The New York Times, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял, что хочет выйти из Альянса – это решение фактически равносильно разрушению НАТО. "Выход из Альянса был бы одним из самых разрушительных действий, которое любой президент может нанести интересам США... И это будет величайший успех, о котором мог мечтать Владимир Путин", – заявила замминистр обороны США при администрации Обамы Мишель Флурнуа в комментарии NYT.

В комментарии LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик кратко охарактеризовал внешнюю политику Трампа в качестве разрушительной, изоляционистской и противоречивой: "Когда Трамп пришел к власти, он сразу сказал, что либерально-демократический порядок, установившийся в мире, не отображает американских интересов, поэтому мы его будем разрушать".

"Выход США (из международных организаций) содействовал увеличению недоверия и росту противоречий на международной арене, в первую очередь между странами Запада. Это создавало вакуум доверия… Это одна из причин, почему многие мировые лидеры радуются избранию Байдена", – заявляет LIGA.net эксперт Национального института стратегических исследований Денис Москалик.

"БАЙДЕН ВЕРНЕТ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ"

"Байден унаследует США, которые отказались от своей ведущей роли в мире и утратили претензии на моральный авторитет", – констатирует замсоветника Обамы по нацбезопасности Бен Роудс в статье для Foreign Affairs. Роудс называет президентство Трампа "катастрофическим": "США не просто сдали позиции – государственный корабль идет в неправильном направлении".

"Мир не самоорганизуется, – говорится во внешнеполитической части предвыборной программы Байдена. - Американское лидерство, подкрепленное четкими целями и разумными стратегиями, необходимо для эффективного решения определяющих глобальных проблем нашего времени". И Байден намерен вернуть США лидерство.

Первыми решениями Байдена на должности, в которую он вступит 20 января 2021-го, станет возврат США к Парижским климатическим соглашениям, а также отмена решения Трампа о выходе из ВОЗ. Он заявляет, что не станет избегать применения силы в тех случаях, когда это необходимо, обещая увеличить финансирование обороны. При этом обещает "положить конец" войне в Афганистане и на Ближнем Востоке, сосредоточив силы конкретно на борьбе с Аль-Каидой и ИГИЛ. Также он прекратит участие США в войне в Йемене. 

Период президентства Байдена обещает рост роли США в НАТО и их активности в рамках Альянса, – считает Москалик

В контексте НАТО Байден считает необходимым сохранять высокий военный потенциал Альянса, что уже во многом отличается от риторики Трампа, а также расширить способность противостояния новым угрозам: коррупции (которую РФ использует для подкупа чиновников и проведения дестабилизационных операций в Европе), кибер-преступности (которой тоже "славятся" российские хакеры), вызовам в космосе и на море. При этом это не будет автоматически означать, что США перестанут требовать от союзников увеличить финансирование обороны, ведь о такой необходимости напоминал практически каждый американский президент, но делая это в менее грубой форме.

"Период президентства Байдена обещает рост роли США в НАТО и их активности в рамках Альянса. Новая администрация возобновит хорошие отношения с рядом европейских партнеров и НАТО, на которых давили из-за оборонных расходов в период Трампа", – считает Москалик. По его мнению, декларации Байдена о противостоянии угрозе РФ будут включать в себя выделение оружия для Украины, однако в этом конкретном случае многое зависит от Конгресса.

Американское лидерство – это не американская гегемония и не американское доминирование, – уточняет Дубовик

Несколько иного мнения придерживается Дубовик, заявляя, что Байден вряд ли ухудшит отношения с Россией или введет новые санкции: "Он просто не будет их снимать. Тем более, что одной из его первых задач будет продолжение диалога в стратегическом вопросе – ядерное оружие". Также он считает, что Байден вряд ли поднимет в ближайшем будущем вопрос о расширении НАТО на восток.

"Байден и его команда возобновят поддержку международных организаций и давних союзов; будет меньше Twitter и ухаживаний за Путиным или Эрдоганом", – прогнозирует Politico.

"Это будет более традиционная политика, более уравновешенная. Что-то среднее между Обамой и Трампом… Более прогнозируемая и предсказуемая. Попытка вернуться к статус-кво, существовавшему до этого", – заявляет Дубовик, уточняя, что Обама слишком долго думал над каждым действием, а Трамп импульсивен, принимая решения "тут и сейчас".

"Байден говорит, что "Америка должна быть лидером". Вернутся к вопросу об американском лидерстве, которое всегда базировалось на способности организовать международные дела и процессы, подключив к этому союзников, блоки и альянсы, и вместе делать какие-то вещи. Американское лидерство – это не американская гегемония и не американское доминирование, – это США вместе с теми, кто разделяет ее ценности, решает мировые проблемы. Байден будет стараться продвигаться в этом направлении", – резюмировал эксперт.

Читайте также: "Американский лев". Как Джо Байден завоевал Белый дом и что может припомнить Зеленскому

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
внешняя политика США дональд трамп джозеф байден

Комментарии

Последние новости
 