В 2016 году Дональд Трамп, будучи еще кандидатом в президенты, четко дал понять, что будет проводить политику "Америка – прежде всего", которая во многом напоминала изоляционизм. Он подтвердил слова делом: ослабил роль США в НАТО, отказался от международных договоров, по его мнению, вредящих Америке, а также вывел страну из ряда международных организаций. В это же время Россия проводила политику активного вмешательства в конфликты и процессы по всему миру.

Избранный в 2020 году президент США Джозеф Байден кардинально не согласен с подходом Трампа во внешней политике – он прямо называет Россию и Китай главными угрозами, и даже заявляет, что еще четыре года Трампа уничтожили бы НАТО. Байден обещает "поставить США во главе стола, ведущего мир к решению самых неотложных глобальных проблем". Как избранный президент США собирается вернуть Америку в большую игру – разбиралась LIGA.net.

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ЧЕТЫРЕ ГОДА ИЗОЛЯЦИОНИЗМА

Одним из первых решений Трампа на посту был выход из Транстихоокеанского партнерства – торгового соглашения тихоокеанских и азиатских стран. Одной из целей этого договора была попытка сдержать влияние Китая в регионе. Выход США из него ожидаемо вынудил некоторых участников соглашения к углублению сотрудничества с Пекином.

Позже Трамп вышел из Парижского соглашения по климату. Он заявил, что определенные в соглашении меры по борьбе с глобальным потеплением привели бы к сокращению рабочих мест в США и потере миллиардов долларов. Затем Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека, который критиковал одного из основных союзников Америки на Ближнем Востоке – Израиль.

Вывод войск США из Германии – это огромный подарок Кремлю. Русские не сделали ничего, чтобы заслужить это, – заявляет Бен Ходжес

В разгар пандемии COVID-19 Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ, а затем и вовсе о выходе США из организации. Мотив Трампа - якобы распространение ВОЗ китайской дезинформации. Перед этим генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призывал Трампа не политизировать вирус, если он не хочет еще большего количества смертей от COVID-19.

Но Трамп ссорился так же и с союзниками по НАТО: Италией, Бельгией, Канадой, Норвегией и так далее. Он даже разослал им письма с требованием увеличить расходы на оборону, угрожая "потерей терпения Соединенными Штатами". Но больше всех и всегда доставалось Германии - Трамп при любой возможности критиковал Берлин за недостаточное финансирование обороны.

В результате США заявили о решении вывести 11 900 военных из Германии: 5600 солдат перебросить в другие страны-члены НАТО, а 6400 вернуть домой. "Вывод войск США из Германии – это огромный подарок Кремлю... Русские не сделали ничего, чтобы заслужить это", – заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной генерал Фредерик Бен Ходжес в интервью DW.

Когда Трамп пришел к власти, он сразу сказал, что либерально-демократический порядок не отображает американских интересов, поэтому мы его будем разрушать, – говорит Владимир Дубовик

Действия и заявления Трампа были, скорее всего, предлогом для уменьшения роли США в НАТО. По данным The New York Times, в 2018 году Трамп несколько раз в частном порядке заявлял, что хочет выйти из Альянса – это решение фактически равносильно разрушению НАТО. "Выход из Альянса был бы одним из самых разрушительных действий, которое любой президент может нанести интересам США... И это будет величайший успех, о котором мог мечтать Владимир Путин", – заявила замминистр обороны США при администрации Обамы Мишель Флурнуа в комментарии NYT.

В комментарии LIGA.net директор Центра международных исследований Владимир Дубовик кратко охарактеризовал внешнюю политику Трампа в качестве разрушительной, изоляционистской и противоречивой: "Когда Трамп пришел к власти, он сразу сказал, что либерально-демократический порядок, установившийся в мире, не отображает американских интересов, поэтому мы его будем разрушать".

"Выход США (из международных организаций) содействовал увеличению недоверия и росту противоречий на международной арене, в первую очередь между странами Запада. Это создавало вакуум доверия… Это одна из причин, почему многие мировые лидеры радуются избранию Байдена", – заявляет LIGA.net эксперт Национального института стратегических исследований Денис Москалик.

"БАЙДЕН ВЕРНЕТ АМЕРИКЕ БЫЛОЕ ВЕЛИЧИЕ"

"Байден унаследует США, которые отказались от своей ведущей роли в мире и утратили претензии на моральный авторитет", – констатирует замсоветника Обамы по нацбезопасности Бен Роудс в статье для Foreign Affairs. Роудс называет президентство Трампа "катастрофическим": "США не просто сдали позиции – государственный корабль идет в неправильном направлении".

"Мир не самоорганизуется, – говорится во внешнеполитической части предвыборной программы Байдена. - Американское лидерство, подкрепленное четкими целями и разумными стратегиями, необходимо для эффективного решения определяющих глобальных проблем нашего времени". И Байден намерен вернуть США лидерство.

Первыми решениями Байдена на должности, в которую он вступит 20 января 2021-го, станет возврат США к Парижским климатическим соглашениям, а также отмена решения Трампа о выходе из ВОЗ. Он заявляет, что не станет избегать применения силы в тех случаях, когда это необходимо, обещая увеличить финансирование обороны. При этом обещает "положить конец" войне в Афганистане и на Ближнем Востоке, сосредоточив силы конкретно на борьбе с Аль-Каидой и ИГИЛ. Также он прекратит участие США в войне в Йемене.

Период президентства Байдена обещает рост роли США в НАТО и их активности в рамках Альянса, – считает Москалик

В контексте НАТО Байден считает необходимым сохранять высокий военный потенциал Альянса, что уже во многом отличается от риторики Трампа, а также расширить способность противостояния новым угрозам: коррупции (которую РФ использует для подкупа чиновников и проведения дестабилизационных операций в Европе), кибер-преступности (которой тоже "славятся" российские хакеры), вызовам в космосе и на море. При этом это не будет автоматически означать, что США перестанут требовать от союзников увеличить финансирование обороны, ведь о такой необходимости напоминал практически каждый американский президент, но делая это в менее грубой форме.

"Период президентства Байдена обещает рост роли США в НАТО и их активности в рамках Альянса. Новая администрация возобновит хорошие отношения с рядом европейских партнеров и НАТО, на которых давили из-за оборонных расходов в период Трампа", – считает Москалик. По его мнению, декларации Байдена о противостоянии угрозе РФ будут включать в себя выделение оружия для Украины, однако в этом конкретном случае многое зависит от Конгресса.

Американское лидерство – это не американская гегемония и не американское доминирование, – уточняет Дубовик

Несколько иного мнения придерживается Дубовик, заявляя, что Байден вряд ли ухудшит отношения с Россией или введет новые санкции: "Он просто не будет их снимать. Тем более, что одной из его первых задач будет продолжение диалога в стратегическом вопросе – ядерное оружие". Также он считает, что Байден вряд ли поднимет в ближайшем будущем вопрос о расширении НАТО на восток.

"Байден и его команда возобновят поддержку международных организаций и давних союзов; будет меньше Twitter и ухаживаний за Путиным или Эрдоганом", – прогнозирует Politico.

"Это будет более традиционная политика, более уравновешенная. Что-то среднее между Обамой и Трампом… Более прогнозируемая и предсказуемая. Попытка вернуться к статус-кво, существовавшему до этого", – заявляет Дубовик, уточняя, что Обама слишком долго думал над каждым действием, а Трамп импульсивен, принимая решения "тут и сейчас".

"Байден говорит, что "Америка должна быть лидером". Вернутся к вопросу об американском лидерстве, которое всегда базировалось на способности организовать международные дела и процессы, подключив к этому союзников, блоки и альянсы, и вместе делать какие-то вещи. Американское лидерство – это не американская гегемония и не американское доминирование, – это США вместе с теми, кто разделяет ее ценности, решает мировые проблемы. Байден будет стараться продвигаться в этом направлении", – резюмировал эксперт.

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